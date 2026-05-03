Американський баскетболіст Суперліги заявив про бажання зіграти за збірну України

Латерренс Рід проводить не перший сезон в нашій країні під час повномасштабного вторгнення

Американський захисник баскетбольного клубу «Прикарпаття-Говерла» Латерренс Рід публічно заявив про своє прагнення отримати українське громадянство та виступати за національну збірну України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі баскетболіста.

З чого все почалося?

Один з провідних українських баскетбольних журналістів та коментаторів Олександр Прошута у своєму Телеграм-каналі після завершення сезону Суперліги зазначив, що неможливо не відзначити внесок Ріда в український баскетбол. Так, він запропонував ідею з виходом Ріда у майці збірної України після закінчення війни на товариський матч проти, наприклад, Латвії, де зараз грають свої матчі збірні України.

«Людина за 4 «воєнних» сезони в Суперлізі зіграла більше матчів, ніж 90% гравців збірної України провели на території України днів. І грала не тільки за Говерлу», але й за «Кривбас», наприклад. Під балістикою та шахедами. І робила наш баскетбол краще», – пояснив свою ідею Прошута.

Реакція від самого Ріда

Не забарився з відповіддю і власне баскетболіст, який наголосив, що з першого дня перебування в країні ставив собі за мету досягти рівня, який дозволив би йому стати в один ряд із такими натуралізованими гравцями, як Джером Рендл та Пух Джетер.

«Сподіваюся, коли прийде час, це справді станеться, але я вдячний вже за саме визнання! А поки що – продовжуємо працювати! 4 сезони, і кожного разу для мене це була велика честь!» – написав Рід у себе в Інстаграмі.

Нагадаємо, що у збірній України з баскетболу може з'явитися американець. Генеральний секретар Федерації баскетболу України Володимир Драбіковський розповів подробиці процесу натуралізації гравця для національної команди на пресконференції за підсумками регулярної частини сезону Суперліги.