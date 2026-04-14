Колишній українець Ковтун розсміявся під час відповіді на питання про зміну громадянства

Ковтун раніше заявляв, що українці недостатньо підтримували його після медального успіху на Олімпіаді в Парижі

Ілля Ковтун дав інтерв'ю хорватським медіа щодо свого переходу до нової команди

Один із найтитулованіших українських гімнастів сучасності, віцечемпіон Олімпійських ігор 2024 року в Парижі Ілля Ковтун, в інтерв’ю хорватським медіа спортсмен заявив, що його повернення до української збірної тепер є неможливим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Jutarnji list.

Юридичні перепони на шляху новоспеченого хорвата

Шлях Ковтуна до хорватської збірної виявився тривалим через бюрократичні аспекти та позицію української сторони. Хоча Міжнародна федерація гімнастики дала «зелене світло» на перехід ще в липні 2025 року, українська федерація відмовилася добровільно відпускати атлета. Згідно з регламентом, це автоматично призвело до річного періоду «карантину», під час якого спортсмен не мав права брати участь у великих міжнародних турнірах за нову державу.

Термін цієї заборони спливає в липні 2026 року. Увесь цей час Ковтун підтримував форму, виступаючи у клубних чемпіонатах Франції, Італії та Німеччини. Його офіційне повернення на велику арену заплановане на серпень 2026 року – символічно, що це відбудеться на чемпіонаті Європи, який вперше прийматиме Загреб.

Реакція на критику з боку українців

Рішення змінити громадянство під час повномасштабної війни викликало хвилю обурення в Україні. Ковтун, у відповідь на питання про те, як він ставиться до критики свого рішення, відповів: «Ну, такі реакції на мій перехід були, власне, цілком нормальними, зважаючи на нинішню ситуацію в Україні, принаймні я так думаю. А чи шкодую я про це, дізнаюся лише в майбутньому, ха-ха. Я ще навіть не почав грати за Хорватію; подивимося, як все складеться. У мене є паспорт, у мене є посвідчення особи, тепер назад дороги немає, ха-ха».

Сам гімнаст вже кілька років мешкає та тренується в хорватському Осієку, де він повністю інтегрувався у місцеве середовище, вивчив мову та адаптувався до більш спокійного ритму життя.

Амбіції Ковтуна за нову збірну

Попри дворічну паузу у виступах на рівні збірних, амбіції Ковтуна залишаються максимальними. Його головна мета на чемпіонат Європи в Загребі – це перевірити власну форму в багатоборстві та відібратися на осінній чемпіонат світу в Роттердамі.

Зараз хорватська збірна потерпає від травм своїх лідерів (Тіна Србіча та Філіпа Уде), тому поява Ковтуна розцінюється місцевою федерацією як головний козир у боротьбі за медалі найвищого ґатунку. У довгостроковій перспективі атлет націлений на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі, де він планує виступати вже як повноправний лідер хорватської національної команди, маючи за плечима досвід та стабільність, здобуті в Осієку.

Нагадаємо, що Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста.