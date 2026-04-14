Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Колишній українець Ковтун розсміявся під час відповіді на питання про зміну громадянства

glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Ковтун раніше заявляв, що українці недостатньо підтримували його після медального успіху на Олімпіаді в Парижі
фото: IPA Agency

Ілля Ковтун дав інтерв'ю хорватським медіа щодо свого переходу до нової команди

Один із найтитулованіших українських гімнастів сучасності, віцечемпіон Олімпійських ігор 2024 року в Парижі Ілля Ковтун, в інтерв’ю хорватським медіа спортсмен заявив, що його повернення до української збірної тепер є неможливим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Jutarnji list.

Юридичні перепони на шляху новоспеченого хорвата

Шлях Ковтуна до хорватської збірної виявився тривалим через бюрократичні аспекти та позицію української сторони. Хоча Міжнародна федерація гімнастики дала «зелене світло» на перехід ще в липні 2025 року, українська федерація відмовилася добровільно відпускати атлета. Згідно з регламентом, це автоматично призвело до річного періоду «карантину», під час якого спортсмен не мав права брати участь у великих міжнародних турнірах за нову державу.

Термін цієї заборони спливає в липні 2026 року. Увесь цей час Ковтун підтримував форму, виступаючи у клубних чемпіонатах Франції, Італії та Німеччини. Його офіційне повернення на велику арену заплановане на серпень 2026 року – символічно, що це відбудеться на чемпіонаті Європи, який вперше прийматиме Загреб.

Реакція на критику з боку українців

Рішення змінити громадянство під час повномасштабної війни викликало хвилю обурення в Україні. Ковтун, у відповідь на питання про те, як він ставиться до критики свого рішення, відповів: «Ну, такі реакції на мій перехід були, власне, цілком нормальними, зважаючи на нинішню ситуацію в Україні, принаймні я так думаю. А чи шкодую я про це, дізнаюся лише в майбутньому, ха-ха. Я ще навіть не почав грати за Хорватію; подивимося, як все складеться. У мене є паспорт, у мене є посвідчення особи, тепер назад дороги немає, ха-ха». 

Сам гімнаст вже кілька років мешкає та тренується в хорватському Осієку, де він повністю інтегрувався у місцеве середовище, вивчив мову та адаптувався до більш спокійного ритму життя.

Амбіції Ковтуна за нову збірну

Попри дворічну паузу у виступах на рівні збірних, амбіції Ковтуна залишаються максимальними. Його головна мета на чемпіонат Європи в Загребі – це перевірити власну форму в багатоборстві та відібратися на осінній чемпіонат світу в Роттердамі.

Зараз хорватська збірна потерпає від травм своїх лідерів (Тіна Србіча та Філіпа Уде), тому поява Ковтуна розцінюється місцевою федерацією як головний козир у боротьбі за медалі найвищого ґатунку. У довгостроковій перспективі атлет націлений на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі, де він планує виступати вже як повноправний лідер хорватської національної команди, маючи за плечима досвід та стабільність, здобуті в Осієку.

Теги: Ілля Ковтун громадянство спортивна гімнастика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Назара (праворуч) очікують два головні старти сезону – Чемпіонат Європи та Чемпіонат світу
Чепурний став переможцем загального заліку Кубка світу в опорному стрибку
Сьогодні, 12:05
У липні 2022 року Указом Президента України № 502/2022 Коломойського визнали таким, що втратив громадянство України
ЄСПЛ взяв до розгляду справу Коломойського про громадянство, – адвокат
10 квiтня, 13:54
Класс Розенталс вирішив змінити громадянство через дискваліфікацію його старшого брата через ведення сторінки з «дорослим» контентом
Британський слаломіст-зірка OnlyFans відмовився від виступів за Велику Британію
8 квiтня, 16:38
Грінберг є одним з найкращих молодих гольфістів світу
Найкращий гольфіст України змінив громадянство: яку країну представлятиме Грінберг
3 квiтня, 18:37
21-річний Єрмаков бере участь у шосейних перегонах за команду Bahrain-Victorius з 2025 року
Перспективний велосипедист відмовився від російського громадянства
2 квiтня, 12:37
Змагання у Туреччині пройдуть 16-27 червня 2027 року
Одразу 26 видів спорту. Стала відома програма Європейських ігор 2027
27 березня, 17:48
Богданов підкреслив, що залишається чинним військовим і після висвячення повернеться на фронт
Колишній офіцер ФСБ висвятився в диякони Православної церкви України
21 березня, 15:15
«Українські організації перебували у зоні уваги російських відповідних органів» – Валерій Семененко
Бути українцем у Росії небезпечно: що сталося з діаспорою?
16 березня, 16:15
Покарати Лаврухіна за його вчинок неможливо, оскільки УФГ немає засобів впливу на тренерський склад
Тренер збірної України почав працювати у Білорусі
14 березня, 19:32

Новини

Новини

Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Сьогодні, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Сьогодні, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Сьогодні, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Вчора, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Вчора, 19:51

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua