Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Американський клуб провів попередні перемовини з Неймаром – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Неймар отримав варіант продовження кар'єри в США
фото: Reuters

Аргентинець Ліонель Мессі може отримати колишнього партнера в суперники

Колектив Східної конференції МЛС «Цинциннаті» націлився на нападника бразильського «Сантоса» Неймара. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Огайці провели попередні перемовини про трансфер. Контракт ветерана з «рибами» розрахований до кінця 2026 року. Цінник нападника наразі невідомий, та навряд «Сантос» вимагатиме захмарні відступні.

У нинішньому сезоні Неймар провів шість матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав по три голи та три результативні передачі. У рідну команду нападник повернувся у січні торік.

Утім, головним завданням Неймара на цьому відрізку залишається повернення до збірної Бразилії. Ветеран прагне потрапити до заявки пентакампеонів світу на ЧС-2026. Березневі спаринги національної команди він пропустив.

Коментар Карло Анчелотті про Неймара

Керманич пентакампеонів світу пояснив невиклик нападника неоптимальною формою. Лідер «Сантоса» лише нещодавно повернувся на поле після травми.

«Неймар може поїхати на Чемпіонат світу. Якщо буде у формі на 100 %. Чому я не викликав Неймара зараз? Бо він не в стовідсотковій формі, а саме такі гравці нам потрібні. Неймар повинен продовжувати працювати, грати, демонструвати власні якості та підтримувати хорошу фізичну форму», – резюмував Анчелотті.

Збірна Бразилії на ЧС-2026

Підопічні Анчелотті на груповому етапі потрапили до квартету C. Там суперниками Бразилії будуть збірні Марокко, Гаїті та Шотландії.

Перший матч селесао зіграють 13 червня. Суперниками будуть марокканці, а поєдинок відбудеться в Іст-Резерфорді (штат Нью-Джерсі).

До слова, раніше Неймар не потрапив до збірної Бразилії на прийдешні поєдинки. Головний тренер Карло Анчелотті здебільшого поклався на легіонерів. Із чемпіонату Бразилії до збірної запрошення отримали лише четверо футболістів.

Нагадаємо, нещодавно бразильські гранди отримали 23 червоні картки на двох. Інцидент стався у фіналі чемпіонату штату Мінас-Жерайс. Конфлікт між нападником «Крузейро» Крістіаном і голкіпером «Атлетіко Мінейро» з Белу-Орізонті Еверсоном обернувся бійкою «стінка на стінку».

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Неймар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Неймар прагне поїхати на чемпіонат світу 2026 року
Неймар підтвердив можливість завершення кар'єри
20 лютого, 17:10
Неймар близький до повернення у національну команду
Анчелотті змінив думку щодо виступів Неймара за збірну Бразилії
10 березня, 11:29
Неймар зберіг шанси поїхати на Мундіаль
Неймар не потрапив до збірної Бразилії на прийдешні товариські матчі
17 березня, 10:27
Неймар «підсів» на покер у мережі
Неймар грав у покер 24 години впродовж вихідних і пропустив матч «Сантоса»
24 березня, 10:14
Неймар вирішив перейти в економ-режим
Неймар склав особливий графік матчів заради участі в Чемпіонаті світу 2026
29 березня, 15:52
Майкон так і не повернувся в чемпіонат України
Бразильський гранд закрив заборгованість перед «Шахтарем»
1 квiтня, 17:59

Новини

Син Байдена викликав на поєдинок дітей Трампа
Син Байдена викликав на поєдинок дітей Трампа
Титулований воротар-рекордсмен відмовився від російського громадянства
Титулований воротар-рекордсмен відмовився від російського громадянства
Американський клуб провів попередні перемовини з Неймаром – ЗМІ
Американський клуб провів попередні перемовини з Неймаром – ЗМІ
Раптово помер тренер футбольної збірної Польщі
Раптово помер тренер футбольної збірної Польщі
Капітан «Реала» незадоволений браком ігрового часу в сезоні
Капітан «Реала» незадоволений браком ігрового часу в сезоні
Експівзахисник «Мілана» знайшов клуб заради рекорду Гіннеса
Експівзахисник «Мілана» знайшов клуб заради рекорду Гіннеса

Новини

Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua