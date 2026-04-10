Американський клуб провів попередні перемовини з Неймаром – ЗМІ

Аргентинець Ліонель Мессі може отримати колишнього партнера в суперники

Колектив Східної конференції МЛС «Цинциннаті» націлився на нападника бразильського «Сантоса» Неймара. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Огайці провели попередні перемовини про трансфер. Контракт ветерана з «рибами» розрахований до кінця 2026 року. Цінник нападника наразі невідомий, та навряд «Сантос» вимагатиме захмарні відступні.

У нинішньому сезоні Неймар провів шість матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав по три голи та три результативні передачі. У рідну команду нападник повернувся у січні торік.

Утім, головним завданням Неймара на цьому відрізку залишається повернення до збірної Бразилії. Ветеран прагне потрапити до заявки пентакампеонів світу на ЧС-2026. Березневі спаринги національної команди він пропустив.

Коментар Карло Анчелотті про Неймара

Керманич пентакампеонів світу пояснив невиклик нападника неоптимальною формою. Лідер «Сантоса» лише нещодавно повернувся на поле після травми.

«Неймар може поїхати на Чемпіонат світу. Якщо буде у формі на 100 %. Чому я не викликав Неймара зараз? Бо він не в стовідсотковій формі, а саме такі гравці нам потрібні. Неймар повинен продовжувати працювати, грати, демонструвати власні якості та підтримувати хорошу фізичну форму», – резюмував Анчелотті.

Збірна Бразилії на ЧС-2026

Підопічні Анчелотті на груповому етапі потрапили до квартету C. Там суперниками Бразилії будуть збірні Марокко, Гаїті та Шотландії.

Перший матч селесао зіграють 13 червня. Суперниками будуть марокканці, а поєдинок відбудеться в Іст-Резерфорді (штат Нью-Джерсі).

До слова, раніше Неймар не потрапив до збірної Бразилії на прийдешні поєдинки. Головний тренер Карло Анчелотті здебільшого поклався на легіонерів. Із чемпіонату Бразилії до збірної запрошення отримали лише четверо футболістів.

Нагадаємо, нещодавно бразильські гранди отримали 23 червоні картки на двох. Інцидент стався у фіналі чемпіонату штату Мінас-Жерайс. Конфлікт між нападником «Крузейро» Крістіаном і голкіпером «Атлетіко Мінейро» з Белу-Орізонті Еверсоном обернувся бійкою «стінка на стінку».