Неймар підтвердив можливість завершення кар'єри

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Неймар підтвердив можливість завершення кар'єри
Неймар прагне поїхати на чемпіонат світу 2026 року
фото: Reuters

Скандальний бразилець цілком може віддатися емоціям у питанні майбутнього

Нападник бразильського «Сантоса» Неймар не відкинув варіант із завершенням професіональних виступів цьогоріч. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Metropoles.

«Я не знаю, що буде далі, не маю поняття, що буде в наступному році. Можливо, настане грудень, і я захочу завершити кар'єру. Я живу сьогоднішнім днем. Цей рік дуже важливий для «Сантоса», а також для національної збірної, бо це рік чемпіонату світу. Для мене це теж великий виклик», – заявив Неймар.

За словами ветерана, він продовжить рухатися день за днем. Нападник переконаний, що будь-яке рішення щодо майбутнього йтиме від серця. Контракт бразильця із «Сантосом» чинний до кінця 2026 року.

Нещодавно Неймар відновився після травми. У новому сезоні за океаном він встиг зіграти один матч, у якому відзначився результативною передачею. Головною метою на цей рік нападник раніше оголосив поїздку на Мундіаль у складі збірної Бразилії.

До слова, чемпіон світу-1994 Ромаріо приголомшив фанатів фізичною формою у 60 років. У мережі завірусилося відео з дозвіллям культового бомбардира. Він запалив на пляжі під час поєдинку з футволею.

Тим часом колишній півзахисник збірної Бразилії Філіппе Коутінью неочікувано призупинив кар'єру через психологічні проблеми. Рішенню хавбека передував конфлікт із вболівальниками «Васко да Гама». Вони освистали ветерана після одного з поєдинків.

Теги: ЧС-2026 НОВИНИ ФУТБОЛУ Неймар

