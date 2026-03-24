Неймар грав у покер 24 години впродовж вихідних і пропустив матч «Сантоса»

Антон Федорців
Неймар «підсів» на покер у мережі
фото: Reuters

Скандальний нападник одноманітно провів минулий вікенд без футболу

Ветеран бразильського «Сантоса» Неймар провів вихідні за грою в покер онлайн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Portal Leo Dias.

Нападник пропустив поєдинок чемпіонату Бразилії проти «Крузейро» з Белу-Орізонті (0:0). Офіційною причиною «риби» назвали «розподіл навантаження» для Неймара. Натомість він у мережі «рубався» в карти.

У п'ятницю нападник відпочивав із родиною. Зате в суботу він грав у покер в онлайн-турнірі сім із половиною годин, а в неділю – ще дев'ять. Загалом за цей період Неймар провів у покері онлайн 24 годин, із них понад 16 – безпосередньо в турнірі.

За даними спеціалізованого порталу, бразилець віддав понад 5 тисяч доларів за участь в турнірі. Згодом він витратив ще понад 20 тисяч «зелених» на «реентрі», тобто повернення в турнір після вибування. Сам Неймар підтвердив участь в покерних змаганнях.

«Так, я грав онлайн. Дуже задоволений своїм виступом, у мене все гаразд. Оскільки я, на жаль, не грав у ті дні через розподіл навантаження, то я зміг присвятити отриманий вільний час тому, що мені найбільше до вподоби поза футболом – покеру. Я грав удень», – запевнив нападник.

До слова, раніше Неймар не потрапив до збірної Бразилії на прийдешні поєдинки. Головний тренер Карло Анчелотті здебільшого поклався на легіонерів. Із чемпіонату Бразилії до збірної запрошення отримали лише четверо футболістів.

Нагадаємо, нещодавно бразильські гранди отримали 23 червоні картки на двох. Інцидент стався у фіналі чемпіонату штату Мінас-Жерайс. Конфлікт між нападником «Крузейро» Крістіаном і голкіпером «Атлетіко Мінейро» з Белу-Орізонті Еверсоном обернувся бійкою «стінка на стінку».

