Американський форвард розпочне професіональну кар’єру в чемпіонаті України



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Ламонтрей Харріс БК «Запоріжжя»

Новачком БК «Запоріжжя» став баскетболіст американської студентської ліги Ламонтрей Харріс

Бронзовий призер останнього чемпіонату України в Суперлізі БК «Запоріжжя» завершив формування складу на новий сезон.

Останнім новачком команди Валерія Плеханова став американський форвард Ламонтрей Харріс, інформує прес-служба запорізького клубу.

Минулого року в останньому сезоні студентської кар'єри Ламонтрей захищав кольори команди університету міста Мохед Morehead State University, де набирав у середньому за гру 13,6 очка, 8,2 підбирання та 1,6 передачі.

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Влітку Харріс висував свою кандидатуру на драфт НБА, але не був обраний жодною командою, тому вирішив спробувати свої сили у Старому Світі. То ж європейську кар’єру Ламонтрей Харріс розпочне саме у запорізькому клубі.

Нагадаємо, що з "бронзового" складу команди цього сезону кольори запоріжіцв захищатимуть лише чотири гравці. Керівництву БК «Запоріжжя» та тренерському штабу на чолі з Валерієм Плехановим знову треба будувати команду майже з нуля. Колишній капітан клубу Станіслав Овдєєнко завершив кар'єру гравця і відтепер працюватиме у тренерському штабі БК «Запоріжжя».

Вдалося зберегти українських лідерів команди – Андрія Мироненка та Володимира Шевченка. Залишаються в команді Антон Буц та Яків Титов.

– Також ми взяли двох молодих гравців – Іллю Нємцу і Івана Міхєєва. Вони досить перспективні і сформовані баскетболісти, та долучалися до лав молодіжної збірної України. Ми сподіваємося, що в ході підготовки і протягом сезону вони втягнуться і будуть виконувати роль основних гравців на рівні команди Суперліги , – розповів президент БК «Запоріжжя» Віктор Стельмаков.

Задля необхідної глибини в ротації задньої лінії команди, БК «Запоріжжя» підписав одного з найкращих гравців національної збірної України з баскетболу 3x3 Андрія Кожем'якіна. І, як завжди, запорізький клуб спробує стати і цього року відкривачем американських талантів. Окрім вищезгаданого форварда Ламонтрея Харріса, гравцями БК «Запоріжжя» стали форвард Дейонте Сіммонс (205 см, 101 кг) та два захисники - Лью Столлворт (185 см, 91 кг) і Брендон Рендольф (188 см, 86 кг).