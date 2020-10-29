Американського бейсболіста вилучили з гри через Covid-19



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Джастін Тьорнер зламав коронавірусні шаблони Світлина - NBC News

При цьому, коли команда Джастіна Тьорнера стала чемпіонкою, він брав участь у святкуванні

Гравець «Лос-Анджелес Доджерс» Джастін Тьорнер був відправлений на самоізоляцію безпосередньо під час шостої гри фіналу Світової серії бейсболу, щойно стало відомо про його позитивний Covid-тест.

У сьомому іннінґу матчу проти «Тампи-Бей Рейс» «Доджерс» збільшили перевагу до двох м'ячів, однак залишилися без свого третього бейсмена. На щастя для каліфорнійців, їхній пітчер довів матч до історичної перемоги.

«Доджерс» перемогли у фінальній серії 4:2 і таким чином перервали сумну для себе традицію поразок останніх десятиліть. Це перший титул найкращої бейсбольної команди планети з 1988 року.

Ну, а що ж сам «постраждалий»? 35-річний Тьорнер одразу написав у Twitter, що почувається добре, незважаючи на позитивний тест. На святкування перемоги він вийшов у масці, утім, на командному фото вже був без неї.

Тьорнер на початку святкування

Тьорнер з позитивним Covid-тестом на командній світлині чемпіонів

Цей факт викликав жваве обговорення в пресі. Утім, один з його партнерів за командою відповів приблизно так: «Облиште хвилювання, він частина нас і буде в таку мить поряд».

Цікаво, що усі спортсмени здавали тести напередодні кожної гри і лише в одного Тьорнера тест виявився позитивним. До цього під час регулярного сезону декілька команд були на грані зняття через багато позитивних випадків Covid-19. Утім, урізаний наполовину сезон-2020 все ж таки був дограний до логічного завершення.