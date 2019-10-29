«Андерлехт» не зацікавлений у продовжені угоди з українським півзахисником



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Євген Макаренко Твіттер

Бельгійський клуб розглядає варіанти для Євгена Макаренка

Бельгійський «Андерлех» не зацікавлений у продовжені угоди з українським півзахисником Євгеном Макаренком. Клуб розглядає варіанти з продажем чи орендою 28-річного футболіста, інформує Voetbal Belgie.

Востаннє українець грав у складі «Андерлехта» 2 грудня 2018 року. Потім він багато пропустив через травму. Наразі він не може розраховувати на швидке повернення до основного складу.

Угода Макаренка з «Андерлехтом» розрахована до 2022 року. Колишній півзахисник київського «Динамо» перейшов до брюссельського клубу з бельгійського «Кортрейка».

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