Анонс Олімпіади на 1 серпня. Хто матиме шанси здобути для України другу нагороду

Сергій Куліш спробує додати до своєї скарбнички ще одну олімпійську нагороду

Українцям поки не вдалося збільшити до декількох нагород медальний здобуток

У шостий день Олімпійських Ігор-2024 10 українських представників виступлять у 5 видах спорту: легкій атлетиці, кульовій стрільбі, дзюдо, стрільбі з лука, плаванні та тенісі.

Саме сьогодні стартує легкоатлетична частина Олімпіади, і починається вона зі спортивної ходьби. Спершу 20 кілометрів подолає Ігор Главан, а потім це зроблять лідерка нашої спортивної ходьби, бронзова призерка нещодавньої континентальної першості Людмила Оляновська, а також Олена Собчук та Марія Сахарук.

Потроху підходить до завершення особисті турніри в дзюдо, де сьогодні нашу країну представлятиме Єлизавета Литвиненко. 20-річна дзюдоїстка є медалісткою чемпіонату світу-2022, а також цього сезону тричі піднімалася на п'єдестал турнірів Світового туру. Наша спортсменка отримала восьмий номер посіву і має шанси поборотися за медальні сутички.

Головним фіналом дня стане виступ досвідченого українського стрільця Сергія Куліша, який змагається на своїй четвертій Олімпіаді. Сергій вдало провів кваліфікацію у своїй найсильнішій дисципліні, стрільби з малокаліберної гвинтівки з трьох положень, посівши третє місце. Сьогодні все починається спочатку, проте чемпіон світу-2022 та віцечемпіон Європи-2024 з України готовий вести боротьбу з найкращими стрільцями планети.

Також сьогодні відбудуться важливі відбіркові події: до півфіналу спробують пробитися Людмила та Надія Кіченок, яким для цього доведеться обіграти іспанок. Окрім цього, у кваліфікації п'ятдесятиметрівки вільним стилем виступить плавець Владислав Бухов, який є чемпіоном світу та бронзовим призером континентальної першості на цій дистанції. Також почне боротьбу за нагороди остання українська лучниця на Олімпіаді-2024 – Вероніці Марченко спершу треба подолати опір представниці Тайпею, щоб кваліфікуватися до 1/16 фіналу.

Розклад українців 1 серпня

8:30. Легка атлетика, чоловіки. Спортивна ходьба, 20 кілометрів. Фінал. Ігор Главан

10:20. Легка атлетика, жінки. Спортивна ходьба, 20 кілометрів. Фінал. Людмила Оляновська, Олена Собчук, Марія Сахарук

10:20. Кульова стрільба, чоловіки. Малокаліберна гвинтівка. Фінал. Сергій Куліш

Починаючи з 11:30. Дзюдо, жінки. Вагова категорія до 78 кілограмів. Попередні поєдинки. Єлизавета Литвиненко

12:14. Стрільба з лука, жінки. Особиста першість. 1/32 фіналу. Вероніка Марченко – Лі Цай-Чі

12:18. Плавання, чоловіки. 50 метрів вільним стилем. Кваліфікація. Владислав Бухов

17:00. Теніс, жінки. Парна першість. 1/4 фіналу. Людмила Кіченок/Надія Кіченок – Сара Соррібес-Тормо/Крістіна Букса

У разі виходу до наступних раундів

12:53. Стрільба з лука, жінки. Особиста першість. 1/16 фіналу. Вероніка Марченко

17:00. Дзюдо, жінки. Вагова категорія до 78 кілограмів. Фінальний блок. Єлизавета Литвиненко

21:46. Плавання, чоловіки. 50 метрів вільним стилем. Півфінал. Владислав Бухов

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Україні транслюватимуть регіональні канали Суспільного, канал Суспільне Спорт та ресурс Megogo. Результати змагань також доступні на офіційному сайті Олімпійських Ігор.

Як повідомлялося, українець Хижняк переміг боксера з Бахмута та перебуває за крок від олімпійської нагороди.

Олімпіада-2024. Медальний залік