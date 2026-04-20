ФСБшники, які труїли Навального, причетні до допінгового скандалу? Коментар агенції WADA

Артем Худолєєв
Співробітники ФСБ, яких пов’язують із вбивствами опозиціонерів, могил бути залучені до державної допінгової програми Росії
Всесвітня антидопінгова агенція відповіла на запит «Главкома»

Всесвітня антидопінгова агенція (WADA) відповіла на запит «Главкома» щодо ймовірної причетності ФСБ до допінгової програми у Росії.

Причетність ФСБ до допінгового скандалу

Розслідування The Insider стверджує, що співробітники Другої служби ФСБ, яких пов’язують із отруєннями та вбивствами російських опозиціонерів, були залучені й до державної допінгової програми Росії.

Ключовою фігурою називають експерта Русада Дмитра Ковальова, який, за даними журналістів, одночасно є полковником ФСБ. Він нібито підтримував зв’язок із генерал-майором Володимиром Богдановим, причетним до операції з отруєння Олексія Навального.

Також у матеріалі йдеться, що після закриття московської антидопінгової лабораторії у 2015 році програму могли перенести до наукового центру «Сигнал», який раніше пов’язували з виробництвом отруйних речовин. Там, за версією журналістів, одні й ті самі спеціалісти могли працювати і над допінгом, і над токсичними речовинами.

The Insider також повідомляє про зв’язки Ковальова з очільницею Русада Веронікою Логіновою. Видання з'ясувало, що вони часто спільно літали у 2022-2024 роках. Також анонімний інформатор WADA, як писала The New York Times у лютому цього, звинуватив Логінову у «безпосередній участі у спробі приховувати результати допінг-тестування на зимових Іграх 2014 року» у Сочі.

Про масштабну державну допінгову систему РФ стало відомо після свідчень екскерівника московської лабораторії Григорія Родченкова, який у 2015 році виїхав до США.

Коментар WADA

«Главком» попросив WADA прокоментувати інформацію зі статті The Insider.

«WADA з занепокоєнням відзначає зміст статті, опублікованої The Insider 18 квітня 2026 року, в якій містяться певні звинувачення, пов'язані з виконавчим директором Російського антидопінгового агентства (Русада) та антидопінговою системою в Росії. WADA дуже серйозно ставиться до цих звинувачень і відповідно повідомило про це свій незалежний Департамент розвідки та розслідувань (WADA I&I).

З грудня 2025 року WADA I&I розслідує ще одне серйозне звинувачення, висунуте відомим джерелом проти тієї ж особи в Русада. Оскільки WADA I&I працює незалежно, керівництво WADA не має подробиць щодо цього розслідування, яке ще триває. Однак його буде проінформовано, як тільки буде отримано конкретний результат або коли будуть доцільні подальші дії.

Тим часом Русада залишається невідповідним Всесвітньому антидопінговому кодексу, і цей статус воно має з 2020 року після того, як WADA виявило широкомасштабні маніпуляції даними, отриманими з Московської антидопінгової лабораторії у зв'язку з розслідуванням «Операція LIMS». Наразі це призвело до засудження та застосування санкцій до 298 спортсменів, які брали участь у російській інституціоналізованій допінговій схемі, деталі якої були розкриті в липні 2016 року після незалежного розслідування WADA щодо справи Макларена.

Хоча WADA не буде робити припущень щодо того, якими можуть бути результати останнього розслідування, пов'язаного з Росією, якщо звинувачення, висунуті джерелом або статтею The Insider, будуть підтверджені, це викличе значне занепокоєння у WADA, і будуть вжиті подальші заходи», – повідомив «Главкому» речник WADA Джеймс Фіцджеральд.

