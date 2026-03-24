Найкращий гравець в історії американського футболу відмовився виступати на Олімпіаді-2028

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Том Брейді є легендарним гравцем в американський футбол, який є одним з найбільш медійних зірок спорту США
Том Брейді заявив про рішення під час дебютного проведення власного товариського турніру в США

Семиразовий чемпіон Супербоула Том Брейді офіційно підтвердив, що не братиме участі в Олімпіаді-2028 як гравець. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МОК. 

Камбеку не буде

Попри те, що на момент старту Ігор йому виповниться 50 років, чутки про його можливе повернення на поле в складі збірної США були доволі гучними. Однак під час інавгураційного турніру Flag Football Classic у Лос-Анджелесі 21 березня 2026 року Брейді остаточно відкинув цю ідею. Він наголосив, що Олімпіада має стати сценою для молодих талантів, які зможуть продемонструвати свої навички глобальній аудиторії, тоді як сам він бачить себе в ролі підтримки – можливо, як тренер, консультант або бренд-амбасадор команди США.

Репетиція перед Олімпіадою

Турнір Flag Football Classic, де Брейді виступив капітаном однієї з команд, став важливим перед майбутніми Іграми. Цікаво, що спочатку захід планували провести в Ер-Ріяді, проте через геополітичну нестабільність на Близькому Сході організатори перенесли його до Лос-Анджелеса безпосередньо на місце майбутніх олімпійських змагань. У межах турніру зірки НФЛ, включно з Брейді, вперше випробували свої сили проти професіоналів флаг-футболу зі збірної США. Досвідчена національна команда впевнено перемогла суперзірок класичного американського футболу, що ще раз підкреслило те, що гравцям в американський футбол не так легко переходити до флаг-футболу.

«Було дуже, дуже важко все це організувати», – сказав Брейді під час прес-конференції напередодні заходу. «Я вважав, що цей стадіон – ідеальне місце для проведення змагань».

Олімпійські перспективи інших зірок НФЛ

Відмова Брейді від виступів на полі перемикає увагу на таких топгравців НФЛ, як Патрік Махоумс, Джош Аллен та Джо Барроу, які раніше висловлювали зацікавленість у здобутті олімпійського золота. Том Брейді, своєю чергою, продовжує активно просувати флаг-футбол, який наразі налічує близько 20 мільйонів гравців по всьому світу. Він переконаний, що цей спорт є одним із найбільш динамічних, і планує допомагати збірній США в розробці тактики та популяризації гри. Для Брейді перемога американської команди на домашній Олімпіаді стане вищим спортивним досягненням, до якого він прагне долучитися вже в новій, позаігровій ролі.

Нагадаємо, що наречений найбагатшої співачки світу заговорив про завершення кар'єри футболіста. Тайт-енд «Канзас-Сіті Чіфс» Тревіс Келсі вперше відкрито прокоментував чутки про завершення своєї професійної кар'єри після поразки від «Денвер Бронкос» у різдвяному матчі 2025 року.

