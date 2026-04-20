Німеччина приватизує колишню «дочку» «Газпрому»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Берлін планує докапіталізувати компанію, яка раніше була відома як Gazprom Germania, а зараз має назву Securing Energy for Europe
фото: AP

Компанія експлуатує близько 10% газотранспортної мережі країни

Німецький уряд збирається розпочати приватизацію колишньої «дочки» «Газпрому», яку він націоналізував після повномасштабної російської агресії проти України у 2022 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Німеччина планує докапіталізувати компанію, яка раніше була відома як Gazprom Germania, а зараз має назву Securing Energy for Europe, на 1,5-2 млрд євро, а потім – розмити свою частку. Розглядаються варіанти прямого продажу, первинного публічного розміщення акцій та інші. Правила Європейського Союзу вимагають, щоб до 2028 року німецька держава скоротила свою частку до не більш ніж 25% плюс одна акція.

Securing Energy for Europe важлива частина газопостачання Німеччини, компанія експлуатує близько 10% газотранспортної мережі країни. Генеральний директор Егберт Лаеге повідомив FT, що війна з Іраном надала додаткового імпульсу планам приватизації, бо обмежені постачання газу з Близького Сходу підкреслили важливість надійних постачальників.

«З огляду на обмежені строки, в яких ми працюємо, можливо, IPO для нас дещо складне, але зрештою це залежить від ринків і є рішенням уряду», – сказав він.

Нагадаємо,  член німецької Лівої партії Ян ван Акен виступив із закликом до уряду Німеччини негайно зупинити імпорт російського зрідженого природного газу (ЗПГ). Політик навів дані енергетичної компанії Sefe, заявивши медіагрупі Funke, що лише минулого року федеральна компанія Sefe придбала понад п’ять мільярдів кубічних метрів ЗПГ з Росії. Це означає, що сотні мільйонів євро були влиті в бюджет, яким користується російський диктатор Володимир Путін.

До слова, група «Нафтогаз» остаточно виграла суд проти російського «Газпрому» на понад $1,4 млрд. Федеральний Верховний суд Швейцарії повністю відхилив скаргу російської компанії та залишив у силі рішення арбітражу від червня 2025 року. За словами Корецького, рішення зобов'язує «Газпром» сплатити «Нафтогазу» заборгованість за послуги з організації транспортування газу, а також відсотки і судові витрати.

Читайте також:

Читайте також

Кейлан Робертсон документує та висвітлює війну в Україні у своїх фільмах
Ірландський журналіст розказав, що іноземці найчастіше питають про війну в Україні
Вчора, 08:49
Червінський розповів, як ліквідували Моторолу і Гіві
Ліквідація Мотороли і Гіві. Ексрозвідник Червінський розповів деталі операцій
10 квiтня, 19:23
ЄС витратили приблизно €2,88 млрд на газ із заводу «Ямал ЗПГ»
ЄС наростив імпорт газу з Росії: FT розкрило обсяги
10 квiтня, 17:37
Російський диктатор Путін
Путін уже програє
2 квiтня, 22:18
Поки Україна шукає гарантій безпеки, схоже, вона сама стає таким гарантом
Чому Україна не може вступити в НАТО: три причини від The Telegraph
29 березня, 21:38
Експерти відзначають, що Росія не виграє й від глобальних геополітичних змін
Китайські туристи не їдуть до РФ навіть за наявності безвізу: причина
26 березня, 21:41
За словами глави держави, щомісяця Росія втрачає до 35 тис. осіб на війні
«Втрачають страшну кількість людей». Президент спрогнозував, чи почне РФ масову мобілізацію
26 березня, 11:02
Росія почала продавати нафту дорожче, ніж раніше
Росія почала продавати нафту дорожче навіть Індії: що сталося
25 березня, 17:04
У Кремлі заявляють про створення власного аналога Starlink
Росія запустила на орбіту перші супутники власного аналога Starlink (відео)
24 березня, 14:36

Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Сьогодні, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Сьогодні, 09:27
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Сьогодні, 09:14
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Сьогодні, 08:52
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 20 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Юний українець сенсаційно став чемпіоном Європи з шахів
Вчора, 21:37

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
