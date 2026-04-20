Німеччина приватизує колишню «дочку» «Газпрому»

Берлін планує докапіталізувати компанію, яка раніше була відома як Gazprom Germania, а зараз має назву Securing Energy for Europe

Компанія експлуатує близько 10% газотранспортної мережі країни

Німецький уряд збирається розпочати приватизацію колишньої «дочки» «Газпрому», яку він націоналізував після повномасштабної російської агресії проти України у 2022 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Німеччина планує докапіталізувати компанію, яка раніше була відома як Gazprom Germania, а зараз має назву Securing Energy for Europe, на 1,5-2 млрд євро, а потім – розмити свою частку. Розглядаються варіанти прямого продажу, первинного публічного розміщення акцій та інші. Правила Європейського Союзу вимагають, щоб до 2028 року німецька держава скоротила свою частку до не більш ніж 25% плюс одна акція.

Securing Energy for Europe важлива частина газопостачання Німеччини, компанія експлуатує близько 10% газотранспортної мережі країни. Генеральний директор Егберт Лаеге повідомив FT, що війна з Іраном надала додаткового імпульсу планам приватизації, бо обмежені постачання газу з Близького Сходу підкреслили важливість надійних постачальників.

«З огляду на обмежені строки, в яких ми працюємо, можливо, IPO для нас дещо складне, але зрештою це залежить від ринків і є рішенням уряду», – сказав він.

