АвтоВАЗ зупиняє виробництво через низький попит на продукцію

Найбільший російський автовиробник АвтоВАЗ оголосив про чергову тривалу зупинку виробництва. З 2 по 13 травня компанія відправляє співробітників у корпоративну відпустку. Поки керівництво заявляє про підготовку до випуску нових моделей, дилери вказують на кризу перевиробництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Згідно з офіційним повідомленням концерну, пауза у роботі необхідна для «масштабної модернізації виробничих ліній». Компанія стверджує, що готує потужності до запуску нової моделі – кросовера Lada Azimut, реліз якого запланований на III квартал 2026 року. Також у цей період нібито триватимуть технічні роботи на лінії з випуску позашляховика Niva.

Попри оптимістичні заяви заводу, російські автодилери малюють іншу картину. За їхніми даними, справжньою причиною двотижневого простою є катастрофічне падіння попиту на продукцію АвтоВАЗу. Автомобілі накопичуються на майданчиках дилерів, оскільки темпи продажу значно відстають від планів виробництва.

За даними Mash, фактично конвеєри АвтоВАЗу стоятимуть з 27 квітня по 17 травня – так завод хоче уникнути переходу на чотириденний робочий тиждень.

Варто зауважити, що це вже не перша зупинка конвеєрів АвтоВАЗу за останній рік, що свідчить про системні проблеми галузі, яка намагається вижити в умовах санкційної ізоляції та втрати доступу до сучасних технологій.

«Главком» писав, що російські олігархи для порятунку економіки РФ від наслідків світової кризи пропонує запровадити шестиденний робочий тиждень з 12-годинним графіком.

У Службі зовнішньої розвідки повідомляють, що після зустрічі з Володимиром Путіним російський мільярдер Олег Дерипаска виступив з ініціативою радикального перегляду трудових норм у РФ. Олігарх пропонує встановити для громадян 12-годинний робочий день при шестиденному робочому тижні. «Ресурсів у нас не так багато. Якщо точніше, тільки один, і пов'язаний він із нашою національною особливістю: у важкі хвилини ми вміємо зібратися та працювати більше», – зауважив Дерипаска.

Ідею Дерипаски про перехід на 12-годинний робочий день при шестиденці неочікувано підтримали в наукових колах РФ.

Нагадаємо, російська економічна модель дедалі більше ізолюється та занурюється в системну кризу, втрачаючи ознаки прозорості та стабільності. Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки України (СЗР), фінансовий сектор РФ перейшов у режим «керованого хаосу», де приховування реального стану справ стало державною політикою.

