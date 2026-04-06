Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Найбільший російський автозавод призупиняє виробництво: у чому причина

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Автівки залишаються стояти на складах через низький попит
фото: ТАРС

АвтоВАЗ зупиняє виробництво через низький попит на продукцію

Найбільший російський автовиробник АвтоВАЗ оголосив про чергову тривалу зупинку виробництва. З 2 по 13 травня компанія відправляє співробітників у корпоративну відпустку. Поки керівництво заявляє про підготовку до випуску нових моделей, дилери вказують на кризу перевиробництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Згідно з офіційним повідомленням концерну, пауза у роботі необхідна для «масштабної модернізації виробничих ліній». Компанія стверджує, що готує потужності до запуску нової моделі – кросовера Lada Azimut, реліз якого запланований на III квартал 2026 року. Також у цей період нібито триватимуть технічні роботи на лінії з випуску позашляховика Niva.

Попри оптимістичні заяви заводу, російські автодилери малюють іншу картину. За їхніми даними, справжньою причиною двотижневого простою є катастрофічне падіння попиту на продукцію АвтоВАЗу. Автомобілі накопичуються на майданчиках дилерів, оскільки темпи продажу значно відстають від планів виробництва.

За даними Mash, фактично конвеєри АвтоВАЗу стоятимуть з 27 квітня по 17 травня – так завод хоче уникнути переходу на чотириденний робочий тиждень.

Варто зауважити, що це вже не перша зупинка конвеєрів АвтоВАЗу за останній рік, що свідчить про системні проблеми галузі, яка намагається вижити в умовах санкційної ізоляції та втрати доступу до сучасних технологій.

«Главком» писав, що російські олігархи для порятунку економіки РФ від наслідків світової кризи пропонує запровадити шестиденний робочий тиждень з 12-годинним графіком.

У Службі зовнішньої розвідки повідомляють, що після зустрічі з Володимиром Путіним російський мільярдер Олег Дерипаска виступив з ініціативою радикального перегляду трудових норм у РФ. Олігарх пропонує встановити для громадян 12-годинний робочий день при шестиденному робочому тижні. «Ресурсів у нас не так багато. Якщо точніше, тільки один, і пов'язаний він із нашою національною особливістю: у важкі хвилини ми вміємо зібратися та працювати більше», – зауважив Дерипаска.

Ідею Дерипаски про перехід на 12-годинний робочий день при шестиденці неочікувано підтримали в наукових колах РФ. 

Нагадаємо, російська економічна модель дедалі більше ізолюється та занурюється в системну кризу, втрачаючи ознаки прозорості та стабільності. Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки України (СЗР), фінансовий сектор РФ перейшов у режим «керованого хаосу», де приховування реального стану справ стало державною політикою. 
 

 

Читайте також:

Теги: АвтоВАЗ росія завод

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор Путін
Путін уже програє
2 квiтня, 22:18
Ханде Ерчел нещодавно відвідала Росію, де відсвяткувала свій день народження
Турецький акторці Ханде Ерчел, яка зізналась росіянам у коханні, загрожує арешт
26 березня, 16:15
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент Росії Володимир Путін
Угорщина: як Путін допомагає Орбану перед виборами
17 березня, 15:05
Проходити через протоку можуть усі держави, окрім тих, які, за словами Тегерана, беруть участь у нападі на Іран
Війна Трампа в Ірані допомагає Росії здійснити давню мрію – WP
15 березня, 17:15
Дмітрієв у Флориді проводить переговори
Спецпосланець Путіна зустрівся з представниками адміністрації Трампа у США
11 березня, 21:38
РФ заявила про пошкодження російського консульства в Ірані
РФ заявила про пошкодження російського консульства в Ірані
10 березня, 23:29
Зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей
Ракети Storm Shadow атакували завод у Брянську: Генштаб розкрив подробиці
10 березня, 20:27
Атака на українські міста: головне за ніч
Атака на українські міста: головне за ніч
7 березня, 05:53
Попов: Афроамериканці найбільше скаржаться, що їх ображають
Російський ексфутболіст назвав афроамериканців «головними расистами світу»
6 березня, 18:43

Економіка

Порт Усть-Луга відновив перевалку нафти – Bloomberg
ОПЕК+ обговорює теоретичне збільшення видобутку нафти на тлі блокади Ірану
Економіка на межі обвалу? Російська промисловість прискорила падіння, а борги б’ють рекорди
Французка змінила авто на коня після подорожчання бензину
Білий дім прагне збільшити витрати на оборону, поки США ведуть війну з Іраном
Новини

Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Сьогодні, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Сьогодні, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua