Росія на межі цифрової ізоляції: CNN про життя москвичів без інтернету

Жителі Москви скаржаться на масштабні перебої з мобільним зв’язком та інтернетом

Перебої з інтернетом вже мають економічні наслідки: лише за кілька днів бізнес у Москві міг втратити десятки мільйонів доларів

У Росії масштабні перебої з мобільним інтернетом почали серйозно впливати на повсякденне життя людей та бізнес. Як пише CNN, ситуація викликає дедалі більше побоювань щодо посилення цифрового контролю з боку влади, передає «Главком».

Журналісти зазначають, що у Москві користувачі скаржаться на проблеми з мобільним інтернетом, дзвінками та навіть SMS. Через це перестають працювати звичні сервіси: від таксі до доставки їжі.

Видання підкреслює, що такі перебої мають безпрецедентний характер і вже змушують людей шукати альтернативи – від паперових карт до рацій.

CNN також наводить особисті історії. Зокрема, мешканка передмістя Москви Світлана розповідає, що перебої створюють реальні ризики для здоров’я її дитини. Жінка пояснює, що використовує месенджери для контролю лікування свого сина, і обмеження інтернету ставлять це під загрозу.

«Це обмеження інтернету здається таким нелогічним… Роками нам казали, що все має бути онлайн… А потім раптом усе обмежено», – додає вона.

Водночас російська влада пояснює перебої міркуваннями безпеки та необхідністю протидіяти атакам. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що такі заходи триватимуть «стільки, скільки знадобиться».

Однак, як зазначає CNN, експерти та аналітики бачать у цьому інші ризики. Зокрема, Інститут вивчення війни припускає, що Кремль може посилювати цензуру, щоб запобігти внутрішньому невдоволенню.

Експерт із свободи інтернету Михайло Клімарьов вважає, що Росія рухається до моделі точкових, але регулярних відключень замість повного блекауту. За його словами, найбільше від цього страждають сервіси, пов’язані з електронною комерцією: таксі, доставка та роздрібна торгівля.

CNN також звертає увагу, що перебої вже мають економічні наслідки: лише за кілька днів бізнес у Москві міг втратити десятки мільйонів доларів.

На цьому тлі зростає тривога серед населення. «Якщо вони заблокують і VPN, і Telegram, нам доведеться покинути країну», – каже один із мешканців Москви.

