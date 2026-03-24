Москва уже готує росіян до неминучого фіаско великого наступу – ISW

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Російське командування більше не обіцяє швидких територіальних здобутків
Кремль заздалегідь шукає винних у можливому провалі весняного наступу

Російська пропаганда та політичне керівництво почали заздалегідь виправдовувати ймовірну невдачу майбутнього весняно-літнього наступу. Експерти Інституту вивчення війни зазначають, що Кремль намагається максимально знизити очікування суспільства, щоб уникнути репутаційного удару по Володимиру Путіну, інформує «Главком».

У своєму останньому звіті аналітики  Інституту вивчення війни вказують на те, що російське командування більше не обіцяє швидких територіальних здобутків. Натомість офіційна Москва та прокремлівські «воєнкори» почали активно просувати наративи про «надскладні умови» на фронті.

Так, за даними головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, Росія направила десятки тисяч військовослужбовців у вкрай виснажливі піхотні штурми, в результаті яких за чотири дні загинуло та було поранено понад 6090 осіб, що становить у середньому близько 1520 втрат на день. А за останній тиждень російські війська втратили загалом 8710 військовослужбовців.

«Такий високий рівень втрат є неприйнятним, з огляду на нинішні темпи набору новобранців у Росії, і, ймовірно, знизить здатність Росії проводити настільки масштабні штурми в середньостроковій та довгостроковій перспективі», – підкреслюють аналітики.

Аналітики зазначають, що росіяни швидше за все досягнуть лише незначних тактичних успіхів ціною великих втрат.

«Російські офіційні особи вже формують в інформаційному просторі очікування щодо повільного просування і великих втрат, однак один із депутатів Державної Думи Росії 23 березня заявив, що у всіх війнах є жертви, але російські війська постараються мінімізувати втрати, просуваючись «неспішно» до Слов'янська та Краматорська», – зазначають аналітики.

«Главком» писав, що окупаційна армія Російської Федерації одночасно атакувала на семи напрямках на Лимансько-Борівській ділянці фронту. Українським військовим вдалося зірвати плани росіян.

Нагадаємо, російські загарбники планували провести весняний наступ у березні. Однак Силам оборони вдалося зірвати його. Про це  повідомив президент України Володимир Зеленський. 

Також командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді на псевдо Мадяр повідомляв, що російські загарбники намагалися прорвати фронт на Донецькому та Запорізькому напрямках (Добропільський, Покровський та Гуляйпільський відтинки), використовуючи туман як прикриття для початку весняно-літньої наступальної кампанії.

До слова, українські оператори безпілотних систем за три дні знищили близько двох бригад російських окупантів, зірвавши масштабний наступ на стратегічних напрямках. Успішні дії підрозділів дозволили зупинити просування РФ та перехопити ініціативу на окремих ділянках фронту.

Москва уже готує росіян до неминучого фіаско великого наступу – ISW
Росіяни через блокування Telegram масово переходять на корейський месенджер
В окупованому Севастополі у багатоповерхівці пролунав вибух: є загиблі
У Лондоні спалено автівки єврейської служби швидкої допомоги
США розпочали перекидання морпіхів до Ормузької протоки
Литву атакував дрон невідомого типу: деталі
