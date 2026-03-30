Антонеллі залишився без чемпіонського ігристого на подіумі Гран-прі Японії

Антон Федорців
Андреа Кімі Антонеллі не зробив ані ковтка ігристого
фото: Reuters

Тріумфатор етапу виявився занадто юним для святкування зі спиртним

Пілот стайні «Мерседес» Андреа Кімі Антонеллі відсвяткував перемогу на трасі «Судзука» з газованим безалкогольним напоєм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на GPFans.

Ігристе для італійського гонщика замінили перед церемонією нагородження. Курйоз із переможцем Гран-прі Японії стався через місцеве законодавство. Вживання алкоголю у Країні сонця, що сходить, дозволено з 20 років. Цього віку Антонеллі ще не досягнув.

Водночас пілот «Макларена» Оскар Піастрі та гонщик «Феррарі» Шарль Леклер отримали звичний напій. Після нагородження вони традиційно обливалися ігристим. Антонеллі теж перепало від обох суперників.

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Японії

З двома перемогами в трьох гран-прі Антонеллі вийшов на перше місце в загальному заліку та став наймолодшим лідером чемпіонату в історії. Італійський гонщик набрав 72 очки. Його напарник Джордж Расселл іде другим (63 пункти). Третій – Леклер (49 балів).

«Мерседес» впевнено йде нагорі Кубка конструкторів (135 очок). Нав'язати конкуренцію німецько-британській стайні намагається «Феррарі». Пілоти Скудерії набрали 90 пунктів.

Коли наступний етап сезону-2026

Після Гран-прі Японії Формула-1 візьме вимушену паузу. Етапи в Бахрейні та Саудівській Аравії не відбудуться через напружену ситуацію на Близькому Сході.

На вболівальників чекатиме п'ятитижнева пауза. Наступний гран-прі – Маямі (1-3 травня). Також до літа відбудеться етап у канадському Монреалі (22-24 травня).

До слова, два тижні тому Антонеллі виграв Гран-прі Китаю за кермом «Мерседеса». Молодий пілот здобув першу перемогу в кар'єрі. Він також став першим за 20 років італійцем зі звитягою у Формулі-1.

Нагадаємо, раніше Расселл виграв перший етап нового сезону. Пілот «Мерседеса» тріумфував на Гран-прі Австралії. Його напарник Антонеллі фінішував другим і забезпечив стайні дубль.

