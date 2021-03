Стали відомі претенденти на титул, звільнений Нурмагомедовим

За титул UFC у легкій ваговій категорії, який звільнив дагестанець Хабіб Нурмагомедов, поб’ються Чарльз Олівейра і Майкл Чендлер. Про це йдеться в офіційному «твіттері» ESPN MMA з посиланням на слова президента UFC Дано Уайта.

Повідомляється, що бій Олівейра - Чендлер відбудеться на турнірі UFC 262, який пройде в ніч з 15 на 16 травня.

Acknowledging Khabib's retirement, Dana White tells @bokamotoESPN that Charles Oliveira and Michael Chandler will fight for the vacant lightweight championship at UFC 262 on May 15 pic.twitter.com/tHCZz2TQqj