Стали відомі претенденти на титул, звільнений Нурмагомедовим

Дагестанець дав обіцянку більше не входити в октагон

За титул UFC у легкій ваговій категорії, який звільнив дагестанець Хабіб Нурмагомедов, поб’ються Чарльз Олівейра і Майкл Чендлер. Про це йдеться в офіційному «твіттері» ESPN MMA з посиланням на слова президента UFC Дано Уайта.

Повідомляється, що бій Олівейра - Чендлер відбудеться на турнірі UFC 262, який пройде в ніч з 15 на 16 травня.

Acknowledging Khabib's retirement, Dana White tells @bokamotoESPN that Charles Oliveira and Michael Chandler will fight for the vacant lightweight championship at UFC 262 on May 15 pic.twitter.com/tHCZz2TQqj — ESPN MMA (@espnmma) March 19, 2021

32-річний Нурмагомедов здобув перемогу над Джастіном Гетжі на турнірі UFC 254 у другому раунді, застосувавши задушливий прийом «трикутник». Після бою Хабіб оголосив про завершення кар'єри. На його рахунку 29 перемог в 29 поєдинках в MMA, в тому числі 13 перемог в 13 боях в UFC. Поєдинок з Гетжі став для Хабіба першим з того часу, як з життя пішов його батько Абдулманап Нурмагомедов. 19 березня 2021 року президент UFC Дана Уайт офіційно підтвердив, що Нурмагомедов завершив кар'єру.