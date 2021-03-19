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    Стали відомі претенденти на титул, звільнений Нурмагомедовим

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    Майкл Чандлер - Стали відомі претенденти на титул, звільнений Нурмагомедовим
    Майкл Чандлер
    фото з відкритих джерел

    Дагестанець дав обіцянку більше не входити в октагон

    За титул UFC у легкій ваговій категорії, який звільнив дагестанець Хабіб Нурмагомедов, поб’ються Чарльз Олівейра і Майкл Чендлер. Про це йдеться в офіційному «твіттері» ESPN MMA з посиланням на слова президента UFC Дано Уайта.

    Повідомляється, що бій Олівейра - Чендлер відбудеться на турнірі UFC 262, який пройде в ніч з 15 на 16 травня.

    32-річний Нурмагомедов здобув перемогу над Джастіном Гетжі на турнірі UFC 254 у другому раунді, застосувавши задушливий прийом «трикутник». Після бою Хабіб оголосив про завершення кар'єри. На його рахунку 29 перемог в 29 поєдинках в MMA, в тому числі 13 перемог в 13 боях в UFC. Поєдинок з Гетжі став для Хабіба першим з того часу, як з життя пішов його батько Абдулманап Нурмагомедов. 19 березня 2021 року президент UFC Дана Уайт офіційно підтвердив, що Нурмагомедов завершив кар'єру.

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      Теги: Хабіб Нурмагомедов ММА
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