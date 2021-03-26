  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Ібрагімовіч проголосив себе королем Швеції. Монарх Карл XVI Густав не відреагував

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Златан Ібрагімович встановив рекорд - Ібрагімовіч проголосив себе королем Швеції. Монарх Карл XVI Густав не відреагував
    Златан Ібрагімович встановив рекорд
    Фото з відкритих джерел

    Нападник «Мілана» став найстаршим гравцев в історії скандинавської збірної

    Шведський нападник збірної Швеції Златан Ібрагімовіч в «Інстаграмі» проголосив себе новим королем своєї країни після завершення матчу 1-го туру кваліфікаційного раунду чемпіонату світу між його командою та Грузією. Зустріч завершилася перемогою шведів з рахунком 1:0, а Ібрагімович віддав гольову передачу в першій же грі після повернення на міжнародну арену. Останній раз Златан грав за національну команду в 2016 році.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

    «Карл XVII Густав», – з таким підписом Златан опублікував пост у соціальній мережі «Інстаграм».

    Діючий король Швеції Карл XVI Густав вступив на трон в 1973 році й досі займає почесну посаду.

    Збірні Швеції та Грузії виступають в групі B відбірного турніру ЧС-2022. Їхніми суперниками є Іспанія, Греція та Косово. Іспанці в паралельному матчі зіграли внічию з Грецією – 1:1.

    Читайте також:


      Теги: ЧС-2022 Златан Ібраґімовіч
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:

      Натисніть «Подобається», щоб читати
      Glavcom.ua в Facebook

      Я вже читаю Glavcom в Facebook

      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies