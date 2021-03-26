Ібрагімовіч проголосив себе королем Швеції. Монарх Карл XVI Густав не відреагував

Нападник «Мілана» став найстаршим гравцев в історії скандинавської збірної

Шведський нападник збірної Швеції Златан Ібрагімовіч в «Інстаграмі» проголосив себе новим королем своєї країни після завершення матчу 1-го туру кваліфікаційного раунду чемпіонату світу між його командою та Грузією. Зустріч завершилася перемогою шведів з рахунком 1:0, а Ібрагімович віддав гольову передачу в першій же грі після повернення на міжнародну арену. Останній раз Златан грав за національну команду в 2016 році.

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«Карл XVII Густав», – з таким підписом Златан опублікував пост у соціальній мережі «Інстаграм».

Діючий король Швеції Карл XVI Густав вступив на трон в 1973 році й досі займає почесну посаду.

Збірні Швеції та Грузії виступають в групі B відбірного турніру ЧС-2022. Їхніми суперниками є Іспанія, Греція та Косово. Іспанці в паралельному матчі зіграли внічию з Грецією – 1:1.



