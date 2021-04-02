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    Кинуту Роналду капітанську пов’язку продали за шалені гроші й допомогли хворій дитині

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    Роналду зробив добру справу, хоч і не знав, що так станеться - Кинуту Роналду капітанську пов’язку продали за шалені гроші й допомогли хворій дитині
    Роналду зробив добру справу, хоч і не знав, що так станеться
    Фото з відкритих джерел

    Кріштіану слід задуматися над тим, що наступного разу кинути на футбольному полі

    Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду після того, як його гол у ворота збірної Сербіі не зарахували, а матч відбору чемпіонату світу завершився внічию – 2:2, так розходився, що викинув пов’язку з руки і попрямував в сторону роздягальні, не дочекавшись фінального свистка.

    Після матчу пов'язку підібрав пожежний. Він передав її благодійної організації, що допомагає важкохворим дітям.

    Як повідомив засновник організації Йован Шимич в «Твіттері», капітанську пов'язку продали за € 63,8 тис. Виручені кошти підуть на лікування Гаврила Джурджевича, шестимісячного дитини з Крагуєваца. Хлопчик страждає атрофією спинних м'язів.

    Збірна Португалії набрала 7 очок у відбірній групі чемпіонату світу і очолює турнірну таблицю. Стільки ж у сербів, але у них гірші додаткові показники.

    Раніше дружина Роналду розмістила зворушливе відео футболіста з дітьми й собакою.

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      Теги: Кріштіану Роналду
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