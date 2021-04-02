Кинуту Роналду капітанську пов’язку продали за шалені гроші й допомогли хворій дитині

Роналду зробив добру справу, хоч і не знав, що так станеться

Кріштіану слід задуматися над тим, що наступного разу кинути на футбольному полі

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду після того, як його гол у ворота збірної Сербіі не зарахували, а матч відбору чемпіонату світу завершився внічию – 2:2, так розходився, що викинув пов’язку з руки і попрямував в сторону роздягальні, не дочекавшись фінального свистка.

Після матчу пов'язку підібрав пожежний. Він передав її благодійної організації, що допомагає важкохворим дітям.

Як повідомив засновник організації Йован Шимич в «Твіттері», капітанську пов'язку продали за € 63,8 тис. Виручені кошти підуть на лікування Гаврила Джурджевича, шестимісячного дитини з Крагуєваца. Хлопчик страждає атрофією спинних м'язів.

Збірна Португалії набрала 7 очок у відбірній групі чемпіонату світу і очолює турнірну таблицю. Стільки ж у сербів, але у них гірші додаткові показники.

Раніше дружина Роналду розмістила зворушливе відео футболіста з дітьми й собакою.