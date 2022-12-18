Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Аргентина чи Франція? Букмекери оцінили шанси фіналістів Чемпіонату світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Аргентина чи Франція? Букмекери оцінили шанси фіналістів Чемпіонату світу
Поєдинок Аргентина – Франція відбудеться на «Національному стадіоні» у Лусаїлі, початок о 17.00 за київським часом
фото: standard.co.uk

Букмекери вважають, що в грі Аргентина – Франція відсутній явний фаворит

У Катарі сьогодні, 18 грудня, відбудеться фінальний поєдинок чемпіонату світу з футболу. У вирішальному матчі Мундіалю зіграють збірні Аргентини та Франції.

У майбутній грі букмекери оцінюють шанси команд на здобуття титулу практично рівними.

Зокрема, на думку аналітиків міжнародної букмекерської контори bwin, коефіцієнт на перемогу Аргентини в основний час гри становить 2.70, на нічию – 3.10, перемогу Франції – 2.80.

Якщо ж говорити безпосередньо про здобуття титулу Чемпіона світу, то тут, на думку букмекерів, дещо кращими є шанси аргентинців: коефіцієнт на їхню звитягу становить 1.85. Шанси на успіх Франції аналітики оцінюють коефіцієнтом 1.95.

Поєдинок Аргентина – Франція відбудеться на «Національному стадіоні» у Лусаїлі, початок о 17.00 за київським часом.

Нагадаємо, Хорватія здолала Марокко 2:1 в матчі за третє місце катарського чемпіонату світу-2022.

Теги: чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ Франція букмекери Аргентина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В турнірі братимуть участь 32 команди
ФІФА розширила клубний чемпіонат світу
16 грудня, 14:17
«Реал» пропонував Мбаппе вигідніші умови контракту
«Парі Сен-Жермен» оголосив ціну головної зірки Чемпіонату світу
16 грудня, 15:32
Хорватія стала бронзовим призером катарського Мундіалю-2022
Хорватія стала бронзовим призером Чемпіонату світу з футболу
Вчора, 19:29

Новини

Аргентина чи Франція? Букмекери оцінили шанси фіналістів Чемпіонату світу
Аргентина чи Франція? Букмекери оцінили шанси фіналістів Чемпіонату світу
Перша ракетка України Калініна виграла останній тенісний турнір сезону-2022
Перша ракетка України Калініна виграла останній тенісний турнір сезону-2022
Хорватія стала бронзовим призером Чемпіонату світу з футболу
Хорватія стала бронзовим призером Чемпіонату світу з футболу
ФІФА відмовилася показувати відеозвернення Зеленського перед фіналом мундіалю
ФІФА відмовилася показувати відеозвернення Зеленського перед фіналом мундіалю
«Парі Сен-Жермен» оголосив ціну головної зірки Чемпіонату світу
«Парі Сен-Жермен» оголосив ціну головної зірки Чемпіонату світу
ФІФА розширила клубний чемпіонат світу
ФІФА розширила клубний чемпіонат світу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Китай починає пожирати РФ
15K
Зеленський програв два суди нардепам від партії Порошенка
14K
Генерал ЗСУ розповів, коли саме можна чекати нового наступу з Білорусі
9110
Головне за ніч: переможці Нацвідбору Євробачення та ракети від Британії
9083
Лідерка «Слуги народу» увірвалася в шпиталь до воїна, який лишився без ніг. Скандал отримав продовження
8511
Кремль очікує, що Україна атакує Москву в новорічну ніч

Новини

ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
Сьогодні, 07:05
Ситуація на Донбасі ускладнюється: за добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак
Вчора, 07:12
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
16 грудня, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
15 грудня, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту