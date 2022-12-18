Аргентина чи Франція? Букмекери оцінили шанси фіналістів Чемпіонату світу

Поєдинок Аргентина – Франція відбудеться на «Національному стадіоні» у Лусаїлі, початок о 17.00 за київським часом

Букмекери вважають, що в грі Аргентина – Франція відсутній явний фаворит

У Катарі сьогодні, 18 грудня, відбудеться фінальний поєдинок чемпіонату світу з футболу. У вирішальному матчі Мундіалю зіграють збірні Аргентини та Франції.

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У майбутній грі букмекери оцінюють шанси команд на здобуття титулу практично рівними.

Зокрема, на думку аналітиків міжнародної букмекерської контори bwin, коефіцієнт на перемогу Аргентини в основний час гри становить 2.70, на нічию – 3.10, перемогу Франції – 2.80.

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Якщо ж говорити безпосередньо про здобуття титулу Чемпіона світу, то тут, на думку букмекерів, дещо кращими є шанси аргентинців: коефіцієнт на їхню звитягу становить 1.85. Шанси на успіх Франції аналітики оцінюють коефіцієнтом 1.95.

Поєдинок Аргентина – Франція відбудеться на «Національному стадіоні» у Лусаїлі, початок о 17.00 за київським часом.

Нагадаємо, Хорватія здолала Марокко 2:1 в матчі за третє місце катарського чемпіонату світу-2022.