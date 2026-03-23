«Знову другі»: вболівальники «Манчестер Сіті» епічно зірвали зйомки фанату «Арсенала»

Шанувальник «канонірів» зазнав подвійної невдачі в день фіналу Кубка англійської ліги

Уболівальник «Арсенала» не зміг із першої спроби записати відео після поразки лондонців у фіналі Кубка ліги від «Манчестер Сіті» (0:2). Про це повідомляє «Главком».

Блогер намагався записати ролик після поєдинку. Проте, ідея зняти відео біля «Вемблі» була не найкращою. Процес відразу зацікавив фанатів «містян», які проходили повз. Вони почали скандувати гасла на підтримку своїх улюбленців.

Один із фанатів прокричав у камеру «Знову другі!», натякаючи на чергову невдачу «канонірів» на внутрішній арені. Далі його підтримали широкі маси вболівальників «Манчестер Сіті». Вони оточили блогера та кілька хвилин скандували «Знову другі!».

Arsenal fan get abused by city fans



«Арсенал» матиме нагоду реабілітуватися за фіаско в Кубку ліги. Наразі підопічні Мікеля Артети лідирують у Прем'єр-лізі. Лондонці випереджають тих же «містян» на дев'ять очок за сім турів до кінця сезону. Щоправда, «Манчестер Сіті» зіграв на матч менше.

До слова, керманич «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола піднявся у трійку найкращих за кількістю призів тренера місяця в АПЛ. Його вдванадцяте в кар'єрі визнали найкращим. Наступний орієнтир іспанця – французький фахівець Арсен Венгер (15 нагород).

Нагадаємо, нещодавно лондонський «Тоттнем» встановив клубний антирекорд. Поразка від мадридського «Атлетіко» стала для лондонців шостою поспіль в усіх турнірах. Таке зі «шпорами» сталося вперше в історії.