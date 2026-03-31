«Манчестер Юнайтед» зібрався продовжити контракт із критикованим ветераном

Антон Федорців
Гаррі Магвайр залишиться на «Олд Траффорд»
Англійський гранд близький до пролонгації договору з досвідченим центрбеком

Оборонець Гаррі Магвайр отримав пропозицію продовжити співпрацю з англійським «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ESPN.

Перемовини перебувають на просунутій стадії. Керівництво «червоних дияволів» запропонувало контракт зі схемою 1+1. Обидві сторони налаштовані оптимістично щодо завершення угоди.

Розпочав нинішній сезон Магвайр у статусі запасного. Екскерманич МЮ Рубен Аморім не надто довіряв 33-річному центрбеку. Проте, після призначення Майкла Карріка ветеран повернувся в основний склад і навіть отримав виклик до збірної Англії.

У цій кампанії Магвайр провів 20 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав два голи та один асист. Чинний контракт оборонця з манкуніанцями розрахований до літа.

Влітку вільними агентами також можуть стати воротар Том Гітон, оборонець Тайрелл Маласія і півзахисник Каземіро. Помітною фігурою у складі МЮ став лише останній.

Утім, бразилець гарантовано покине «Олд Траффорд» у міжсезоння. Менеджмент «Юнайтед» вирішив оновити середню лінію в літнє трансферне вікно, тож Каземіро почав пошуки нового клубу. Головний претендент на нього – американський «Інтер Маямі».

Підопічні Карріка продовжують боротьбу лише в Прем'єр-лізі. Наразі команда йде третьою, маючи в активі 55 очок.

На МЮ чекають чотири домашніх і три виїзних поєдинки. На домашній арені «червоні дияволи» зустрінуться з «Лідсом», «Брентфордом», «Ліверпулем» і «Ноттінгемом». Гостюватимуть же манкуніанці в лондонського «Челсі», «Сандерленда» та «Брайтона».

До слова, нападник англійського «Ліверпуля» Мохамед Салах отримав альтернативу переїзду на Близький Схід. Комісар МЛС Дон Гарбер підтвердив зацікавленість у переїзді нападника. За словами функціонера, він давно став поціновувачем таланту єгиптянина.

Нагадаємо, раніше лідер МЮ Бруну Фернандеш побив довголітній рекорд Девіда Бекхема. Португалець перевершив досягнення ексзірки клубу за кількістю асистів. Тепер хавбек позмагається за рекорд АПЛ за результативними передачами.

