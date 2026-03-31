«Манчестер Юнайтед» зібрався продовжити контракт із критикованим ветераном

Англійський гранд близький до пролонгації договору з досвідченим центрбеком

Оборонець Гаррі Магвайр отримав пропозицію продовжити співпрацю з англійським «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ESPN.

Перемовини перебувають на просунутій стадії. Керівництво «червоних дияволів» запропонувало контракт зі схемою 1+1. Обидві сторони налаштовані оптимістично щодо завершення угоди.

Розпочав нинішній сезон Магвайр у статусі запасного. Екскерманич МЮ Рубен Аморім не надто довіряв 33-річному центрбеку. Проте, після призначення Майкла Карріка ветеран повернувся в основний склад і навіть отримав виклик до збірної Англії.

У цій кампанії Магвайр провів 20 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав два голи та один асист. Чинний контракт оборонця з манкуніанцями розрахований до літа.

Кадрова ситуація в «Манчестер Юнайтед»

Влітку вільними агентами також можуть стати воротар Том Гітон, оборонець Тайрелл Маласія і півзахисник Каземіро. Помітною фігурою у складі МЮ став лише останній.

Утім, бразилець гарантовано покине «Олд Траффорд» у міжсезоння. Менеджмент «Юнайтед» вирішив оновити середню лінію в літнє трансферне вікно, тож Каземіро почав пошуки нового клубу. Головний претендент на нього – американський «Інтер Маямі».

Календар «Манчестер Юнайтед» до кінця сезону

Підопічні Карріка продовжують боротьбу лише в Прем'єр-лізі. Наразі команда йде третьою, маючи в активі 55 очок.

На МЮ чекають чотири домашніх і три виїзних поєдинки. На домашній арені «червоні дияволи» зустрінуться з «Лідсом», «Брентфордом», «Ліверпулем» і «Ноттінгемом». Гостюватимуть же манкуніанці в лондонського «Челсі», «Сандерленда» та «Брайтона».

