Зірковий хавбек «Манчестер Юнайтед» контактував із двома клубами МЛС

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Зірковий хавбек «Манчестер Юнайтед» контактував із двома клубами МЛС
На Каземіро чималий попит за океаном
фото: Reuters

Титулований ветеран розглядає переїзд за океан

Американські «Інтер Маямі» та «Лос-Анджелес Гелаксі» зв'язалися з півзахисником англійського «Манчестер Юнайтед» Каземіро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ESPN.

Обидва колективи МЛС готові вступити в боротьбу за бразильця. Досвідчений хавбек стане вільним агентом влітку. Зацікавлені клуби можуть вести перемовини з ветераном ще до кінця сезону.

На заваді переїзду Каземіро до Флориди чи Каліфорнії можуть стати правила північноамериканської ліги. «Інтер Маямі» та «Лос-Анджелес Гелаксі» заповнили квоти призначених футболістів. Ідеться про гравців, на яких не поширюються обмеження рівня зарплати.

У нинішньому сезоні Каземіро зіграв 30 матчів у всіх турнірах. В активі 34-річного півзахисника на цей момент сім голів і дві результативні передачі. Раніше він захищав кольори мадридського «Реала», португальського «Порту» та бразильського «Сан-Паулу».

До слова, нападник англійського «Ліверпуля» Мохамед Салах отримав альтернативу переїзду на Близький Схід. Комісар МЛС Дон Гарбер підтвердив зацікавленість у переїзді нападника. За словами функціонера, він давно став поціновувачем таланту єгиптянина.

Нагадаємо, раніше лідер МЮ Бруну Фернандеш побив довголітній рекорд Девіда Бекхема. Португалець перевершив досягнення ексзірки клубу за кількістю асистів. Тепер хавбек позмагається за рекорд АПЛ за результативними передачами.

