«Манчестер Сіті» та «Манчестер Юнайтед» позмагаються за зірку збірної Італії – інсайдер

Смаки запеклих сусідів на футболістів часто співпадають

Півзахисник англійського «Ньюкасла» Сандро Тоналі став пріоритетною ціллю «Манчестер Юнайтед», а «Манчестер Сіті» нав'яже конкуренцію «червоним дияволам». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Маттео Моретто.

Команда з «Олд Траффорд» прагне підсилити центральну вісь. Влітку МЮ покине ветеран Каземіро. Тоналі, потенційний трансфер якого оцінили на 100 млн євро, може стати заміною бразильця на тривалий час.

Натомість «містяни» гарантовано попрощаються з універсалом середньої лінії Бернарду Сілва. Також під питанням продовження виступів на «Етіхаді» володаря «Золотого м'яча-2024» Родрі. На хавбека претендуватиме мадридський «Реал».

Тоналі в нинішньому сезоні провів 47 матчів у всіх турнірах. До свого активу один із лідерів «сорок» записав три м'ячі та сім результативних передач. Контракт італійця з «Ньюкаслом» чинний до літа 2028 року.

До слова, раніше півзахисник англійського «Ноттінгема» Елліот Андерсон зацікавив обидва клуби з Манчестера. Шанси підписати хавбека різко зростуть в разі вильоту «лісників» із АПЛ. Наразі «Форест» іде над зоною вильоту лише за додатковими показниками перед столичним «Вест Гемом».

Нагадаємо, нещодавно лідер МЮ Бруну Фернандеш побив довголітній рекорд Девіда Бекхема. Португалець перевершив досягнення ексзірки клубу за кількістю асистів. Тепер хавбек позмагається за рекорд АПЛ за результативними передачами.