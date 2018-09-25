«Арсенал-Київ» очолить український тренер
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Керівництво київського клубу веде переговори з декількома досвідченими фахівцями
Головним тренером київського «Арсеналу» буде призначений фахівець з українським паспортом.
Про це повідомляє телеканал «Футбол 1».
Керівництво київського клубу веде переговори з декількома досвідченими фахівцями, деякі з них вже працювали в Прем'єр-лізі України.
Нагадаємо, Фабріціо Раванеллі подав у відставку після поразки в 9-му турі УПЛ від «Олімпіка» (1:3).
Також повідомлялося, що інший італійський фахівець Джузеппе Санніно не стане тренером київського «Арсеналу».
Ім'я нового тренера стане відомо до кінця тижня.
Поки тренувальним процесом «Арсеналу» буде керувати асистент Фабріціо Раванеллі - Юрій Лень.