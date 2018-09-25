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    «Арсенал-Київ» очолить український тренер

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    «Арсенал-Київ» очолить український тренер

    Керівництво київського клубу веде переговори з декількома досвідченими фахівцями

    Головним тренером київського «Арсеналу» буде призначений фахівець з українським паспортом.

    Про це повідомляє телеканал «Футбол 1».

    Керівництво київського клубу веде переговори з декількома досвідченими фахівцями, деякі з них вже працювали в Прем'єр-лізі України.

    Нагадаємо, Фабріціо Раванеллі подав у відставку після поразки в 9-му турі УПЛ від «Олімпіка» (1:3).

    Також повідомлялося, що інший італійський фахівець Джузеппе Санніно не стане тренером київського «Арсеналу».

    Ім'я нового тренера стане відомо до кінця тижня.

    Поки тренувальним процесом «Арсеналу» буде керувати асистент Фабріціо Раванеллі - Юрій Лень.

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