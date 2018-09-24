Колишній наставник «Вотфорда» не буде тренувати київський «Арсенал»
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Джузеппе Санніно
Кияни ведуть переговори відразу з декількома фахівцями, Санніно серед них немає
Італійський фахівець Джузеппе Санніно не стане тренером київського «Арсеналу».
Про це повідомляють телеканали «Футбол 1/2».
Раніше про те, що екс-тренер «Вотфорда» близький до призначення повідомляв Джанлука Ді Марціо.
Кияни ведуть переговори відразу з декількома фахівцями, Санніно серед них немає.
Ім'я нового тренера стане відомо до кінця тижня.
Поки тренувальним процесом «Арсеналу» буде керувати асистент Фабріціо Раванеллі - Юрій Лень.
Раніше головний тренер «Арсеналу-Київ» Фабріціо Раванеллі на прес-конференції після матчу з «Олімпіком» оголосив про те, що подає у відставку.
Нагадаємо, у дев'ятому турі «Арсенал-Київ» поступився вдома «Олімпіку».
Джерело: Tribuna.com