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    Колишній наставник «Вотфорда» не буде тренувати київський «Арсенал»

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    Джузеппе Санніно - Колишній наставник «Вотфорда» не буде тренувати київський «Арсенал»
    Джузеппе Санніно

    Кияни ведуть переговори відразу з декількома фахівцями, Санніно серед них немає

    Італійський фахівець Джузеппе Санніно не стане тренером київського «Арсеналу».

    Про це повідомляють телеканали «Футбол 1/2».

    Раніше про те, що екс-тренер «Вотфорда» близький до призначення повідомляв Джанлука Ді Марціо.

    Кияни ведуть переговори відразу з декількома фахівцями, Санніно серед них немає.

    Ім'я нового тренера стане відомо до кінця тижня.

    Поки тренувальним процесом «Арсеналу» буде керувати асистент Фабріціо Раванеллі - Юрій Лень.

    Раніше головний тренер «Арсеналу-Київ» Фабріціо Раванеллі на прес-конференції після матчу з «Олімпіком» оголосив про те, що подає у відставку.

    Нагадаємо, у дев'ятому турі «Арсенал-Київ» поступився вдома «Олімпіку».

    Джерело: Tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Арсенал-Київ»
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