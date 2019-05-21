«Арсенал-Київ» у більшості не здолав «Олімпік» (відео)
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Розсилка
Кияни здобули лише нічию в матчі 30-го туру чемпіонату України
«Арсенал-Київ» зіграв унічию вдома проти «Олімпіка» в матчі 30-го туру чемпіонату України, маючи на одного гравця більше практично весь другий тайм.
«Арсенал-Київ» - «Олімпік» (Донецьк) – 1:1
Голи: 0:1 – Матар (25). 1:1 – Танковський (31).
«Арсенал-Київ»: Підківка - Жичиков, Башлай, Вакуленко, Дубинчак - Домбровський, Ліпартія (Оріховський, 70) - Калитвинцев, Танковський, Мудрик - Ковпак.
«Олімпік»: Кринський - Ксьонз, Гришко, Цимбалюк, Клименчук (Кольцов, 66) - Гай, Політило - Г. Пасіч, Тейшейра (Сондей, 90+1), Вантух - Матар.
Судді: Можаровський – Жарий, Трехліб, Кривушкін.
Попередження: Дубинчак (69), Калитвинцев (75), Башлай (86) – Пасіч (52, 54), Клименчук (61)
Вилучення: Пасіч (54)
21 травня. Київ. Стадіон «Динамо» імені Лобановського
На початку поєдинку суперники поперемінно обмінювалися випадами, допоки Матар не завершив одну з атак точним ударом з розвороту.
Вже за шість хвилин господарі відігралися. Танковський скористався грубою помилкою Ксьонза в захисті.
Загалом за першу половину матчу саме гості випередили господарів за влучними ударами в площину воріт – 3:1.
На початку другого тайму гості залишилися в меншості. У Пасіча здали нерви і він двічі сфолив впродовж лише двох хвилин. Два попередження дочасно закінчили для нього матч.
Однак господарі, попри невелику перевагу в володінні м’ячем, так і не змогли використати кількісну перевагу.
Втім, навіть нічия дозволила киянам піднятися з останньої дванадцятої сходинки турнірної таблиці на передостанню за два тури до кінця чемпіонату.