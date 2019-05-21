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    «Арсенал-Київ» у більшості не здолав «Олімпік» (відео)

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    &laquo;Арсенал-Київ&raquo; розділив очки з &laquo;Олімпіком&raquo;<br /> - «Арсенал-Київ» у більшості не здолав «Олімпік» (відео)
    «Арсенал-Київ» розділив очки з «Олімпіком»
    ЦН

    Кияни здобули лише нічию в матчі 30-го туру чемпіонату України

    «Арсенал-Київ» зіграв унічию вдома проти «Олімпіка» в матчі 30-го туру чемпіонату України, маючи на одного гравця більше практично весь другий тайм. 

    «Арсенал-Київ» - «Олімпік» (Донецьк) – 1:1

    Голи: 0:1 – Матар (25). 1:1 – Танковський (31).

    «Арсенал-Київ»: Підківка - Жичиков, Башлай, Вакуленко, Дубинчак - Домбровський, Ліпартія (Оріховський, 70) - Калитвинцев, Танковський, Мудрик - Ковпак.
    «Олімпік»: Кринський - Ксьонз, Гришко, Цимбалюк, Клименчук (Кольцов, 66) - Гай, Політило - Г. Пасіч, Тейшейра (Сондей, 90+1), Вантух - Матар.
    Судді: Можаровський – Жарий, Трехліб, Кривушкін.
    Попередження: Дубинчак (69), Калитвинцев (75), Башлай (86) – Пасіч (52, 54), Клименчук (61)
    Вилучення: Пасіч (54)
    21 травня. Київ. Стадіон «Динамо» імені Лобановського

    На початку поєдинку суперники поперемінно обмінювалися випадами, допоки Матар не завершив одну з атак точним ударом з розвороту.

    Гол Матара

    Вже за шість хвилин господарі відігралися. Танковський скористався грубою помилкою Ксьонза в захисті.

    Гол Танковського

    Загалом за першу половину матчу саме гості випередили господарів за влучними ударами в площину воріт – 3:1.

    На початку другого тайму гості залишилися в меншості. У Пасіча здали нерви і він двічі сфолив впродовж лише двох хвилин. Два попередження дочасно закінчили для нього матч.

    Однак господарі, попри невелику перевагу в володінні м’ячем, так і не змогли використати кількісну перевагу.

    Втім, навіть нічия дозволила киянам піднятися з останньої дванадцятої сходинки турнірної таблиці на передостанню за два тури до кінця чемпіонату.

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