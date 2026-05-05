«Арсенал» продав оборонця чемпіону Португалії

Антон Федорців
Якуб Ківйор продовжить кар'єру на Піренеях
фото: Cyfrasport

Англійський гранд продовжив розчищати склад

Португальський «Порту» викупив центрбека Якуба Ківйора з лондонського «Арсенала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Дракони» активували опцію викупу поляка. Оборонець захищав кольори португальського гранда впродовж сезону на правах оренди. Угода коштувала «Порту» 2 млн євро.

Ківйор уклав із «драконами» контракт до літа 2030 року. За повноцінний трансфер польського центрбека «Порту» заплатив 17 млн євро. «Каноніри» зможуть отримати ще п'ять мільйонів бонусами.

Ківйор у цій кампанії став основним виконавцем португальського гранда. Він провів 38 поєдинків у всіх турнірах. Раніше поляк захищав кольори італійської «Спеції», словацьких «Жиліни» та «Железярне», бельгійського «Андерлехта».

До слова, Хаві Ернандес поповнив список претендентів у тренери лондонського «Челсі». До переліку потрапили його співвітчизники Хабі Алонсо та Сеск Фабрегас, а також керманич «Порту» Франческо Фаріолі. Керівництво «синіх» переконане, що стиль цих фахівців відповідає філософії клубу.

Тим часом англійський «Манчестер Сіті» узгодив новий контракт зірки команди Філа Фодена. Чинна угода англійця з «містянами» розрахована до літа наступного року. Сторони узгодили договір до літа 2030-го.

