Віцечемпіон України визначився з домашнім стадіоном на єврокубки

Черкаський ЛНЗ гратиме поєдинки Ліги конференцій у Польщі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tribuna.com.

Про вибір «насінників» розповів генеральний директор клубу Василь Каюк. За його словами, ЛНЗ прийматиме суперників на європейській арені в Плоцьку. Місцевий стадіон носить назву на честь уродженця Львова Казімєжа Гурскі.

Підопічні Віталія Пономарьова дебютуватимуть в єврокубках у кваліфікації Ліги конференцій. Разом із житомирським «Поліссям» черкасці розпочнуть боротьбу в другому раунді. Суперники обох команд визначаться 17 червня.

ЛНЗ у сезоні 2025/26

«Насінники» фінішували другими в УПЛ. Команда Пономарьова набрала 60 очок і на один пункт випередила згадане «Полісся». Від чемпіона – донецького «Шахтаря» – черкасці відстали на 12 балів.

Найкращим бомбардиром команди став форвард Асіннор. Він забив вісім м'ячів. Натомість голкіпер Паламарчук оформив 17 «сухих» матчів. Усього воротар зіграв 25 поєдинків у Прем'єр-лізі.

Що відомо про Стадіон імені Казімєжа Гурскі

Арена збудована в 1973 році. Господар – плоцька «Вісла», яка фінішувала в середині турнірної таблиці польської Екстракляси.

Збірна Польщі провела тут два спаринги на початку нинішнього століття. У 2004 році стадіон отримав сучасну назву. У 2020-2023 роках арену реконструювали за 44 млн доларів. Зараз вона може прийняти 15004 глядачі.

До слова, напередодні Прем'єр-ліга підтвердила зняття «Руха» з турніру. Львів'яни не братимуть участі в перехідних матчах за місце в УПЛ на новий сезон. Їх замінить «Олександрія».

Нагадаємо, кривдники «Шахтаря» і «Динамо» з Києва забрали останні нагороди сезону Прем'єр-ліги. Призи найкращим гравцеві та тренеру 30-го туру нинішнього сезону представникам «Кудрівки» та ковалівського «Колоса». Керманич «хліборобів» Руслан Костишин здолав «гірників».