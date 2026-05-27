Офіс Макрона відреагував на допуск до Чемпіонату Європи з фехтування підсанкційної росіянки

Офіс Макрона відповів на звернення «Главкома»

Офіс президента Франції Еммануеля Макрона відповів на запит «Главкома» щодо допуску підсанкційної росіянки Яни Єгорян до участі в Чемпіонаті Європи, який у червні має відбутися у Франції.

Яна Єгорян, яка є амбасадоркою руху «Здоровое отечество», що причетний до викрадення українських дітей, отримала допуск до участі у Чемпіонаті Європи, який відбудеться у французькому місті Антоні з 16 по 19 червня 2026 року.

«Главкомом» була зібрана та відправлена до офісу президента Франції Еммануеля Макрона інформація про підтримку Єгорян російської війни проти України.

Яна Єгорян, яка є амбасадоркою руху «Здоровое отечество»

Відповідь на звернення від офісу Макрона

«Пане, Президент Республіки отримав листа, якого Ви йому надіслали.

Пан Еммануель Макрон, дуже уважний до висловлених Вами занепокоєнь, доручив мені запевнити Вас, що він належним чином врахував їх.

Тому я переслав Ваш запит Міністру спорту, молоді та громадського життя, який безпосередньо інформуватиме Вас про будь-які вжиті заходи.

Будь ласка, прийміть, пане, вирази моєї найщирішої поваги», – зазначив керівник апарату президента Макрона Лоран Кар'є.

Підтримка Єгорян Путіна та війни: що відомо

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційної організації «Здоровое отечество».

Організація «Здоровое отечество» перебуває під санкціями України: вона бере участь в організованому механізмі масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення громадян України, у тому числі дітей, з тимчасово окупованих територій України до РФ.

Єгорян також є лейтенантом збройних сил РФ.

7 жовтня 2024 року скандальна росіянка стала героїнею пропагандистського відео. Тоді титуловані російські спортсмени вітали диктатора Володимира Путіна з днем народження.

«Ви лідер нашої дружньої країни. Ви лідер переможців, опора сотень мільйонів сердець», – зазначали автори звернення.

Також Єгорян на своїй сторінці в Instagram розміщувала відео, на якому вона одягнена у футболку з зображенням російського диктатора Володимира Путіна.

Neutral Russian fencer Yana Yegoryan wearing a T-shirt with Putin's image

Нагадаємо, що у лютому цього року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо Єгорян.