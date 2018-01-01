Артем Кравець дебютував за новий турецький клуб

Артем Кравець вийшов на поле на 89-й хвилині

В матчі 19-го туру турецької Суперліги «Кайсеріспор» не зміг перемогти «Гезтепе». «Кайсеріспор» Кучера та Кравця на виїзді зіграв унічию з «Гезтепе». Екс-захисник «Шахтаря» відіграв весь поєдинок та отримав жовту картку. Артем Кравець вийшов на поле на 89-й хвилині, дебютувавши таким