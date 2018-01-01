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    Артем Кравець дебютував за новий турецький клуб

    Артем Кравець вийшов на поле на 89-й хвилині
    В матчі 19-го туру турецької Суперліги «Кайсеріспор» не зміг перемогти «Гезтепе». «Кайсеріспор» Кучера та Кравця на виїзді зіграв унічию з «Гезтепе». Екс-захисник «Шахтаря» відіграв весь поєдинок та отримав жовту картку. Артем Кравець вийшов на поле на 89-й хвилині, дебютувавши таким
    • Сьогодні, 20:11
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    &laquo;Гезтепе&raquo; &ndash; &laquo;Кайсеріспор&raquo;
    «Гезтепе» – «Кайсеріспор»

    Артем Кравець вийшов на поле на 89-й хвилині

    В матчі 19-го туру турецької Суперліги «Кайсеріспор» не зміг перемогти «Гезтепе».

    «Кайсеріспор» Кучера та Кравця на виїзді зіграв унічию з «Гезтепе». Екс-захисник «Шахтаря» відіграв весь поєдинок та отримав жовту картку.

    Артем Кравець вийшов на поле на 89-й хвилині, дебютувавши таким чином за «Кайсеріспор».
    У обох команд після 19 турів по 31 очку, вони ділять 5-6 місця в турнірній таблиці.

    Чемпіонат Туреччини

    19-ий тур

    «Гезтепе» – «Кайсеріспор» – 1:1

    Голи: Бінгол(72) – Баджі(20)

    Джерело: Футбол 24

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