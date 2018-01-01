Артем Кравець дебютував за новий турецький клуб
- Сьогодні, 20:11
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Розсилка
«Гезтепе» – «Кайсеріспор»
Артем Кравець вийшов на поле на 89-й хвилині
В матчі 19-го туру турецької Суперліги «Кайсеріспор» не зміг перемогти «Гезтепе».
«Кайсеріспор» Кучера та Кравця на виїзді зіграв унічию з «Гезтепе». Екс-захисник «Шахтаря» відіграв весь поєдинок та отримав жовту картку.
Артем Кравець вийшов на поле на 89-й хвилині, дебютувавши таким чином за «Кайсеріспор».
У обох команд після 19 турів по 31 очку, вони ділять 5-6 місця в турнірній таблиці.
Чемпіонат Туреччини
19-ий тур
«Гезтепе» – «Кайсеріспор» – 1:1
Голи: Бінгол(72) – Баджі(20)
Джерело: Футбол 24