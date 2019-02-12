Український баскетболіст: Коли приїхав у Крим після анексії в 2015-му, стало гидко



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Дмитро Липовцев поділився враженнями з окупованого півострова Сайт Черкаських Мавп

Дмитро Липовцев розповів, як Росія зомбувала кримчан пропагандою про російську мову і фашистів під час окупації півострова

Важкий форвард «Черкаських Мавп» Дмитро Липовцев розповів про настрої в Криму після російської окупації півострова.

- Коли ви грали за севастопольський «Муссон» (до 2014 року), оточення говорило, що «Росія - круто і вони не люблять хохлів»?

- До 2014 року - ні. Все було ідеально, ніхто навіть не думав про це. Після всіх подій почалася пропаганда, люди змінювалися на очах: «Я хочу в Росію. Там круто». Огидно, коли висить постер команди, яка стоїть у вишиванках, а потім кажуть: «Я - росіянин. Мене завжди утискали в Україні». Хоча насправді все було чудово - люди добре жили, робили бізнес, чекали нового сезону.

Коли приїхав після анексії в 2015-му, стало гидко. На той момент я зустрічався з дівчиною з Севастополя, ми їздили до неї додому на місяць. Відпочивати там немає сенсу - в Туреччині дешевше. Бачив біґборди «Росія чи фашизм?» Говорили: «Якщо не приймете росіян, приїде поїзд з бандерівцями, які будуть вас різати». Ходили такі легенди, що у мене волосся дибки. По телевізору крутили божевільні відеоролики - мовляв, у Запоріжжі зараз йдуть бої. Дзвоню батькові. «Ні, - каже. - У нас все тихо». Українське телебачення ж закрили і жорстко зомбували. Дуже підло.

Людям сильно промили мізки. Люди реально боялися їхати в Україну, щоб їх не зарізали за російську мову. Важко, коли твою країну постійно поливають лайном - мовляв, бандерівці прийшли до влади. Хоча насправді люди неосвічені - навіть не знають, хто такі ці бандерівці і за що вони стояли. І або з кожним битися, морди бити, або пояснювати.

Джерело: Трибуна