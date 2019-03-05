«Атланта» Леня поступилася «Маямі» в НБА



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Олексій Лень Getty Images

Українець після чудової гри видав провальний матч

Український центровий «Атланти» Олексій Лень взяв участь в матчі регулярного сезону НБА проти «Маямі» (113:114).

Лень провів на паркеті 20 хвилин і 49 секунд. За цей час йому вдалося набрати 2 очки, виконати 4 підбирання та зробити 2 результативні передачі.

Точні кидки українця були здійснені зі штрафної позначки, а з гри Лень не забивав, хоча зробив 6 кидків, половина з яких - з-за дуги.



Показник корисності Леня склав «-6».

У недавньому поєдинку проти «Чікаго Буллз» гравець за 26 хвилин на паркеті заробив 28 очок, вперше в цьому році з'явившись в грі зі старту.

Команда Леня зберігає 12-е місце в турнірній таблиці Східної конференції НБА. У наступному матчі «Гокс» зустрінуться з «Сан-Антоніо» 7 березня.