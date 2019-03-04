Олексій Лень став найрезультативнішив гравцем матчу і приніс «Атланті» перемогу над «Чікаго» (відео)
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Українець проявив себе справжнім лідером «яструбів»
Український центровий Олексій Лень став найрезультативнішим гравцем матчу, в якому його «Атланта Гокс» перемогла на виїзді «Чікаґо Буллз» - 123:118.
Олексій вийшов у стартовому складі, провів на майданчику 27 хвилин, набрав 28 очок (забив 5 з 8-ми триочкових, 9 з 18-ти кидків з гри, 5 з 8-ми штрафних), зробив 9 підбирань, 2 асисти, 2 блок-шоти, отримав 5 фолів і завершив гру з показником «+5».
Нагадаємо, що за добу до того «Буллз» і «Гокс» зустрічалися вперше і тоді 168:161 в овертаймі перемогли чікагці. Цей матч став третім за результативністю в історії НБА. На двох команди набрали 329 очок. Більше набирали поєдинки «Мілвокі» – «Сан-Антоніо» (337 очок) у 1982 році та «Денвер» – «Детройт» (370 очок) у далекому 1983 році.
Наразі «Атланта» має в активі 22 перемоги при 42-х поразках і посідає в таблиці Східної конференції 12-те місце. Від зони плей-оф «яструбів» відділяє 8 перемог. Становище «Буллз» ще плачевніше - у них 18 перемог і 13-те місце.