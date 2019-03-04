  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Олексій Лень став найрезультативнішив гравцем матчу і приніс «Атланті» перемогу над «Чікаго» (відео)

    • Розсилка
    Олексій Лень вчисту переграв свого візаві Робіна Лопеса - Олексій Лень став найрезультативнішив гравцем матчу і приніс «Атланті» перемогу над «Чікаго» (відео)
    Олексій Лень вчисту переграв свого візаві Робіна Лопеса
    nbcchicago.com

    Українець проявив себе справжнім лідером «яструбів»

    Український центровий Олексій Лень став найрезультативнішим гравцем матчу, в якому його «Атланта Гокс» перемогла на виїзді «Чікаґо Буллз» - 123:118.

    Читайте також

    Олексій вийшов у стартовому складі, провів на майданчику 27 хвилин, набрав 28 очок (забив 5 з 8-ми триочкових, 9 з 18-ти кидків з гри, 5 з 8-ми штрафних), зробив 9 підбирань, 2 асисти, 2 блок-шоти, отримав 5 фолів і завершив гру з показником «+5».

    Чікаґо - Атланта - 118:123

    Нагадаємо, що за добу до того «Буллз» і «Гокс» зустрічалися вперше і тоді 168:161 в овертаймі перемогли чікагці. Цей матч став третім за результативністю в історії НБА. На двох команди набрали 329 очок. Більше набирали поєдинки «Мілвокі» – «Сан-Антоніо» (337 очок) у 1982 році та «Денвер» – «Детройт» (370 очок) у далекому 1983 році.

    Наразі «Атланта» має в активі 22 перемоги при 42-х поразках і посідає в таблиці Східної конференції 12-те місце. Від зони плей-оф «яструбів» відділяє 8 перемог. Становище «Буллз» ще плачевніше - у них 18 перемог і 13-те місце.

     Читайте також: Наші за кордоном: лише Михайлюк відчув смак перемоги
    Читайте також
    НБА Олексій Лень Атланта Гокс Чікаґо Буллз
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ