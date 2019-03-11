«Атланта» Леня поступилася «Нью-Орлеану» (відео)



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Українець провів результативний матч

Український центровий «Атланти» Олексій Лень взяв участь в матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Нью-Орлеана» (128:116).

Лень провів на паркеті 28 хвилин і 42 секунди. За цей час йому вдалося набрати 19 очок, виконати 9 підбирань і зробити блокшот. Українець реалізував 50% кидків з гри (8/16, 3/6 - триочкових).



Показник корисності склав «-16», що стало найгіршим показником в складі «Атланти» в цьому матчі.

У наступному матчі «Гокс» зіграють проти «Мемфіс Гріззліс». Гра відбудеться 14 березня.