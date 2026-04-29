«Атлетіко» – «Арсенал». Прогноз і анонс на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Антон Федорців
«Каноніри» вже перемагали іспанський гранд у цьому сезоні
Другий поєдинок відбудеться у середу ввечері

Сьогодні, 29 квітня 2026 року, мадридський «Атлетіко» на стадіоні «Метрополітано» зустрінеться з лондонським «Арсеналом» у рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Шанси команд на 10:20 29 квітня не виглядають рівними, переконані букмекери GGBET. На перемогу «матрацників» закладено коефіцієнт 3,23. Натомість на потенційний успіх англійського гранда виставлено бал 2,35. На нічию у першому поєдинку запропоновано кеф 3,90. Зовсім інакше склалося з путівкою у фінал. На місце у вирішальному поєдинку для «Атлетіко» виставлено коефіцієнт 2,63. Зате прохід «канонірів» оцінено балом 1,51. Тим часом на тотал більше 3,5 закладено кеф 3,90.

Передматчевий стан команд

«Атлетіко» розпочав похід у плейоф із попереднього раунду. Там підопічні Дієго Сімеоне розібралися з бельгійським «Брюгге» (3:3, 4:1). Далі настала черга лондонського «Тоттнема» (5:2, 2:3). А от у чвертьфіналі турніру «матрацники» трохи несподівано вибили іспанську «Барселону». Спершу з голами форвардів Альвареса та Сьорлота «Атлетіко» здобув виїзну перемогу (2:0), а далі програв удома з прийнятним рахунком (1:2). Рятівний м'яч забив нападник Лукман.

Натомість «Арсенал» виграв основний раунд і розпочав шлях із 1/8 фіналу. Там «каноніри» переграли леверкузенський «Баєр» (1:1, 2:0). У чвертьфіналі лондонці зуміли дотиснути лісабонський «Спортінг». Після мінімальної перемоги в столиці Португалії англійський гранд холоднокровно відстояв нульову нічию вдома. Єдиний гол на дві команди в цьому протистоянні забив хавбек Гаверц.

Орієнтовні склади команд

«Атлетіко»: Облак – Моліна, Пубіль, Ле Норман, Руджері – Сімеоне, Льоренте, Коке, Баена – Грізманн, Альварес

«Арсенал»: Рая – Вайт, Габріел, Саліба, Інкап'є – Райс, Едегор, Субіменді – Сака, Йокерес, Мартінеллі

Травмовані: Гіменес, Барріос – Калафйорі, Гаверц

Історія очних зустрічей

Раніше суперники зіграли три поєдинки. Щоразу результат був іншим. У першому побаченні команд у півфіналі Ліги Європи 2017/18 зафіксували нічию (1:1). Натомість матч-відповідь «Атлетіко» залишив за собою із мінімальною перевагою (1:0) та згодом виграв трофей.

Зате в основному раунді нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів упевнену перемогу здобув «Арсенал». Підопічні Мікеля Артети розтрощили іспанський гранд на «Емірейтс» (4:0). Голами в осінньому поєдинку відзначилися оборонець Габріел і крайній нападник Мартінеллі, а форвард Йокерес оформив дубль.

Де дивитися матч «Атлетіко» – «Арсенал»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція поєдинку має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

