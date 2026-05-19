19-річна Котляр сенсаційно здобула першу перемогу на турнірі WTA

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Єлизавета з камбеком обіграла 105-ту ракетку світу Франческу Джонс

19-річна українська тенісистка Єлизавета Котляр здобула дебютну перемогу в основній сітці турніру WTA. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

У стартовому матчі турніру WTA 250 у Рабаті Єлизавета Котляр сенсаційно перемогла представницю Великої Британії 105-ту ракетку світу Франческу Джонс.

Українська тенісистка, яка наразі посідає 528-ме місце в світовому рейтингу, потрапила в основну сітку турніру WTA 250 у Рабаті завдяки вайлдкарду від організаторів. Матч 1/16 турніру у Рабаті став для Котляр лише третім у кар'єрі в основній сітці турніру WTA. До цієї гри Єлизавета ще не мала перемог на такому рівні.

У першому сеті українка зазнала поразки з рахунком 2:6. Натомість у другій партії змогла відновити паритет – вирішальним став гейм на подачі українки, який вона закрила під нуль – 6:3.

Третій сет розпочався з ривка Джонс у чотири гейми. Проте Єлизавета змогла зробити камбек, забравши наступні шість геймів поспіль. Таким чином українка за 2:22 години змогла здобути перемогу та вийти у друге коло турніру у Рабаті.

WTA 250. Рабат (Марокко). 1/16 фіналу

Франческа Джонс (Велика Британія) – Єлизавета Котляр (Україна) 6:2, 3:6, 4:6

Наступною суперницею Котляр у Рабаті стане шоста сіяна турніру, хорватка Петра Марчинко. Матч відбудеться у середу, 20 травня.

Котляр стала другою українкою, якій вдалося успішно стартувати на турнірі у Марокко. Днем раніше Ангеліна Калініна вибила Сімону Вальтерт, а 19 травня ще одна представниця України Юлія Стародубцева розпочне виступи матчем проти Анджели Фіта Болуди.

Нагадаємо, українська тенісистка Вероніка Подрез завершила виступи у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції 2026. У першому раунді відбору українка у двох сетах поступилася Домініці Шальковій з Чехії.