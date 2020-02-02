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    Триразова чемпіонка світу поліпшила найкращий у сезоні-2020 результат українки Ярослави Магучих (відео)

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    Марія Ласіцкене відповіла суперницям з України - Триразова чемпіонка світу поліпшила найкращий у сезоні-2020 результат українки Ярослави Магучих (відео)
    Марія Ласіцкене відповіла суперницям з України
    Reuters

    Марія Ласіцкене не приховує, що її мотивували результати українських стрибунок

    Триразова чемпіонка світу Марія Ласіцкене вперше в сезоні вийшла на старт і відразу ж показала найкращий результат сезону в світі. На «Битві статей» в Москві росіянка подолала 2,04 м.

    «Мене підштовхнули результати дівчат з України на турнірі в Карлсруе, - зізналася Ласіцкене. - Юля Левченко стрибнула 2 м, Ярослава Магучих – 2,02 м. А я теж повинна була стрибати там. Сподіваюся, найближчим часом ми побачимося з ними в секторі. Стосовно сьогоднішніх стрибків, то я задоволена. Змагання були організовані на найвищому рівні. На 2,07 м стрибки не вийшли, але це ж тільки перший старт в сезоні», - сказала Ласіцкене в коментарі «Спорт-Еспресу».

    Зауважимо, що Ласіцкене не змогла виступити на змаганнях у німецьких Коттбусі і Карлсруе, де перемогла Магучих, а другою була Левченко, через проблеми Росії з дотриманням антидопінгових правил.

     Читайте також: Ярослава Магучих ефектно виграла у Юлії Левченко в першому українському дербі в 2020 році
    Юлія Левченко стрибки у висоту легка атлетика Марія Ласіцкене Ярослава Магучих
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