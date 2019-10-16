  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Захисник «Ліверпуля» Александер-Арнольд потрапив до книги рекордів Гіннеса

    • Розсилка
    Захисник &laquo;Ліверпуля&raquo; Трент Александер-Арнольд - Захисник «Ліверпуля» Александер-Арнольд потрапив до книги рекордів Гіннеса
    Захисник «Ліверпуля» Трент Александер-Арнольд

    «Для мене це велика честь. Я завжди хотів йти вперед і допомагати команді створювати якомога більше моментів»

    Захисник «Ліверпуля» Трент Александер-Арнольд потрапив до книги рекордів Гіннеса, повідомляється на офіційному сайті премії.

    Футболіст встановив рекорд англійської Прем'єр-ліги за кількістю гольових передач серед захисників. У сезоні-2018/19 Александер-Арнольд відзначився 12-а результативними передачами, побивши рекорд колишніх футболістів «Евертона» - Енді Хінчкліффа (1994/95) і Лейтона Бейнса (2010/11).

    «Для мене це велика честь. Я завжди хотів йти вперед і допомагати команді створювати якомога більше моментів. Звичайно, партнери повинні забивати голи, тому що футбол - командна гра і без цього подібний рекорд не був би можливий», - сказав футболіст.

    Джерело: Чемпионат.com

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ рекорд ФК Ліверпуль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ