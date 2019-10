Захисник «Ліверпуля» Александер-Арнольд потрапив до книги рекордів Гіннеса

«Для мене це велика честь. Я завжди хотів йти вперед і допомагати команді створювати якомога більше моментів»

Захисник «Ліверпуля» Трент Александер-Арнольд потрапив до книги рекордів Гіннеса, повідомляється на офіційному сайті премії.

Футболіст встановив рекорд англійської Прем'єр-ліги за кількістю гольових передач серед захисників. У сезоні-2018/19 Александер-Арнольд відзначився 12-а результативними передачами, побивши рекорд колишніх футболістів «Евертона» - Енді Хінчкліффа (1994/95) і Лейтона Бейнса (2010/11).

We recently sat down with @LFC and @England right-back @trentaa98 to reflect on the record-breaking season that got him a spot in #GWR2020