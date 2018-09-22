Автогонщик Грег Ходнетт загинув в аварії під час гонки Sprint Car
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Фото взяте з сайту ltdriver.com
Переможець гонки World of Outlaws Грег Ходнетт загинув внаслідок аварії на трасі BAPS Motor Speedway
49-річний гонщик був смертельно травмований під час змагання на пенсільванському треку ввечері у четвер.
Загибель Ходнетта сталася після трагічної смерті Джейсона Джонсона раніше цього року.
Ходнетт був 20-разовим чемпіоном гонки World of Outlaws, і очолив протокол першого дня цьогорічної гонки Knoxville Nationals.
«Для мене Грег був справжнім суперником-джентльменом на трасі», - сказав генеральний директор World of Outlaws Браян Картер.
У заяві на сайті Ходентта сказано: «Будь ласка, підтримайте Шеррі (дружину), усю родину Ходентта і команду Heffner у ваших думках і молитвах. Грег був професіоналом у будь-якому значенні цього слова, і його надзвичайно бракуватиме!».
Джерело: ua.Motorsport.com