Автогонщик Грег Ходнетт загинув в аварії під час гонки Sprint Car



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Фото взяте з сайту ltdriver.com

Переможець гонки World of Outlaws Грег Ходнетт загинув внаслідок аварії на трасі BAPS Motor Speedway

49-річний гонщик був смертельно травмований під час змагання на пенсільванському треку ввечері у четвер.

Загибель Ходнетта сталася після трагічної смерті Джейсона Джонсона раніше цього року.

Ходнетт був 20-разовим чемпіоном гонки World of Outlaws, і очолив протокол першого дня цьогорічної гонки Knoxville Nationals.

«Для мене Грег був справжнім суперником-джентльменом на трасі», - сказав генеральний директор World of Outlaws Браян Картер.

У заяві на сайті Ходентта сказано: «Будь ласка, підтримайте Шеррі (дружину), усю родину Ходентта і команду Heffner у ваших думках і молитвах. Грег був професіоналом у будь-якому значенні цього слова, і його надзвичайно бракуватиме!».

Джерело: ua.Motorsport.com