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    Автогонщик Грег Ходнетт загинув в аварії під час гонки Sprint Car

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    Фото взяте з сайту ltdriver.com - Автогонщик Грег Ходнетт загинув в аварії під час гонки Sprint Car
    Фото взяте з сайту ltdriver.com

    Переможець гонки World of Outlaws Грег Ходнетт загинув внаслідок аварії на трасі BAPS Motor Speedway

    49-річний гонщик був смертельно травмований під час змагання на пенсільванському треку ввечері у четвер.

    Загибель Ходнетта сталася після трагічної смерті Джейсона Джонсона раніше цього року.

    Ходнетт був 20-разовим чемпіоном гонки World of Outlaws, і очолив протокол першого дня цьогорічної гонки Knoxville Nationals.

    «Для мене Грег був справжнім суперником-джентльменом на трасі», - сказав генеральний директор World of Outlaws Браян Картер.

    У заяві на сайті Ходентта сказано: «Будь ласка, підтримайте Шеррі (дружину), усю родину Ходентта і команду Heffner у ваших думках і молитвах. Грег був професіоналом у будь-якому значенні цього слова, і його надзвичайно бракуватиме!».

    Джерело: ua.Motorsport.com

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