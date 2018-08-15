Автор переможного голу у ворота «Славії» розповів, як у «Динамо» раді виходу у плей-офф Ліги чемпіонів



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Беньямін Вербич. Фото ФК «Динамо»

Беньямін Вербич, зокрема, розкрив секрет, чи був його гол награною комбінацією

Словенський лідер «Динамо» прокоментував прохід команди до плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

За словами Беньяміна Вербича, якого цитує офіційний сайт клубу, перші 20 хвилин кияни діяли добре, але потім їх дещо притисли до власних воріт.

«Була важка гра відносно рівних команд, багато боротьби, особливо у центрі поля. Ми намагалися своїм пресингом, своїм рухом не дати чехам зіграти у їхній футбол, але усім було дуже важко через сильну спеку», - сказав він.

«Тепер усі наші думки про наступний раунд. Напевно, що «Аякс» сильніший за «Славію», але ми віримо у себе. Вважаю, що ми додаємо з кожним матчем, і думаю, що так буде і надалі», - додав футболіст.

Вербич зізнався, що його гол був награною комбінацією.

«Ми награвали цю заготовку ще проти «Шахтаря», і взагалі ми добре виконуємо стандарти. У Циганкова дуже хороша нога, він весь час знаходить когось із партнерів після своїх подач», - пояснив він.

«У нас уже були матчі, де ми мали відзначатися не один раз, але нам дещо не щастило. Зараз вдалося, і, звичайно, ми раді цьому факту, та раді виходу до плей-офф», - підсумував гравець.

Дивіться, як «Динамо» здобуло путівку у раунд плей-офф Ліги чемпіонів.