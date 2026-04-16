АЗ – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій

Антон Федорців
Антон Федорців
АЗ – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій
«Гірники» поїхали на виїзд із солідним гандикапом
фото: ФК «Шахтар»

Розповідаємо про найцікавіший для вітчизняного глядача поєдинок турніру

Сьогодні, 16 квітня 2026 року, АЗ із нідерландського Алкмара на стадіоні АФАС зустрінеться з донецьким «Шахтарем» у рамках 1/4 фіналу Ліги конференцій 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч АЗ – «Шахтар»

Шанси представника Ередивізі на 11:20 16 квітня виглядають привабливішими, вважають букмекери GGBET. На перемогу АЗ виставлено коефіцієнт 2,08. Тим часом імовірна звитяга «гірників» оцінена балом 3,52. На нічию в основний час запропоновано кеф 3,76. Зовсім інша ситуація з проходом у півфінал. На місце в наступному раунді для «сирних фермерів» закладено кеф 9,01. Натомість на путівку в 1/2 фіналу для «Шахтаря» виставлено коефіцієнт 1,08. На тотал більше 3,5 запропоновано бал 2,91.

Передматчевий стан команд

Алкмарці реабілітувалися після фіаско євроарені розгромом «Херенвена» в чемпіонаті Нідерландів. Ще в першій половині хавбек Мейнанс оформив дубль. Його заспів після перерви підхопив і форвард Перротт. Перемога над конкурентом підвищила шанси АЗ у боротьбі за місця в єврокубках. 

«Гірники» в понеділок мали центральний матч весни в Прем'єр-лізі. Поєдинок проти черкаського ЛНЗ став справжнім фестивалем, надто для нейтрального глядача. Утім, автогола Рябова та забитого м'яча вінгера Егіналдо вистачило лише для нічиєї (2:2). Тим не менше, «Шахтар» залишився співлідером УПЛ, а за втраченими очками навіть залишається першим.

У першому поєдинку моторошного падіння зазнав нападник «гірників» Ізакі. У нього струс мозку. На внутрішній арені неприємної травми передпліччя зазнав його колега за амплуа Егіналдо. Від середини березня не виходили на поле хавбеки Криськів і Гомес. Втрати алкмарців не такі значні. АЗ не допоможуть оборонець Касіус, півзахисник Копмейнерс і форвард Хорнкамп.

Історія очних зустрічей

Перше подвійне побачення команд трапилося у 1/8 фіналу Кубка УЄФА 2004/05. «Сирні фермери» двічі переграли «Шахтар». Спершу «гірники» зазнали поразки вдома (1:3) з втішним голом півзахисника Матузалема. У гостях же вітчизняний гранд пропустив менше – двічі. Але забив знову лише одного разу, а м'яч до свого активу записав хавбек Елано.

Тренд на голи бразильців зберігся і цьогоріч. У першому поєдинку розгром на користь «Шахтаря» забезпечили саме футболісти з-за океану. Відкрив рахунок півзахисник Педріньйо, а згодом його співвітчизник Аліссон оформив дубль. Асистентом останнього в другому взятті воріт став третій бразилець – нападник Егіналдо.

Де дивитися матч АЗ – «Шахтар»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 19:45 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

Показники переглядів матчів НБА цього сезону стали найкращими за 24 роки
Показники переглядів матчів НБА цього сезону стали найкращими за 24 роки
Уро-Ніле оформила дабл-дабл у чемпіонаті Швейцарії з баскетболу
Уро-Ніле оформила дабл-дабл у чемпіонаті Швейцарії з баскетболу
АЗ – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій
АЗ – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій
Збірна України з біатлону змінила тренерів чоловічої та жіночої команд
Збірна України з біатлону змінила тренерів чоловічої та жіночої команд
Кейн став автором історичного досягнення після гри з «Реалом»
Кейн став автором історичного досягнення після гри з «Реалом»
Одноклубник Луніна встановив унікальне досягнення в історії «Реала»
Одноклубник Луніна встановив унікальне досягнення в історії «Реала»

