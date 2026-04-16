АЗ – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій

Розповідаємо про найцікавіший для вітчизняного глядача поєдинок турніру

Сьогодні, 16 квітня 2026 року, АЗ із нідерландського Алкмара на стадіоні АФАС зустрінеться з донецьким «Шахтарем» у рамках 1/4 фіналу Ліги конференцій 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Алкмарці реабілітувалися після фіаско євроарені розгромом «Херенвена» в чемпіонаті Нідерландів. Ще в першій половині хавбек Мейнанс оформив дубль. Його заспів після перерви підхопив і форвард Перротт. Перемога над конкурентом підвищила шанси АЗ у боротьбі за місця в єврокубках.

«Гірники» в понеділок мали центральний матч весни в Прем'єр-лізі. Поєдинок проти черкаського ЛНЗ став справжнім фестивалем, надто для нейтрального глядача. Утім, автогола Рябова та забитого м'яча вінгера Егіналдо вистачило лише для нічиєї (2:2). Тим не менше, «Шахтар» залишився співлідером УПЛ, а за втраченими очками навіть залишається першим.

У першому поєдинку моторошного падіння зазнав нападник «гірників» Ізакі. У нього струс мозку. На внутрішній арені неприємної травми передпліччя зазнав його колега за амплуа Егіналдо. Від середини березня не виходили на поле хавбеки Криськів і Гомес. Втрати алкмарців не такі значні. АЗ не допоможуть оборонець Касіус, півзахисник Копмейнерс і форвард Хорнкамп.

Історія очних зустрічей

Перше подвійне побачення команд трапилося у 1/8 фіналу Кубка УЄФА 2004/05. «Сирні фермери» двічі переграли «Шахтар». Спершу «гірники» зазнали поразки вдома (1:3) з втішним голом півзахисника Матузалема. У гостях же вітчизняний гранд пропустив менше – двічі. Але забив знову лише одного разу, а м'яч до свого активу записав хавбек Елано.

Тренд на голи бразильців зберігся і цьогоріч. У першому поєдинку розгром на користь «Шахтаря» забезпечили саме футболісти з-за океану. Відкрив рахунок півзахисник Педріньйо, а згодом його співвітчизник Аліссон оформив дубль. Асистентом останнього в другому взятті воріт став третій бразилець – нападник Егіналдо.

Де дивитися матч АЗ – «Шахтар»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 19:45 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».