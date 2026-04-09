Вперше за понад 10 років Ахметов відвідав гру «Шахтаря»

Артем Худолєєв
Президент «Шахтаря» Рінат Ахметов сьогодні, 9 квітня, вперше за понад 12 років відвідав матч «гірників». Про це повідомляє «Главком».

Ахметов перебуває у Кракові на матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій між «Шахтарем» та АЗ.

Також сьогодні Ахметов побував у Бухаресті, де відбулось прощання з колишнім головним тренером «Шахтаря» Мірчею Луческу.

Ахметов востаннє був на матчі донецького клубу 2 травня 2014 року. Це була домашня гра «гірників» з маріупольським «Іллічівцем» (3:1). Цей поєдинок став останній на даний момент матчем «Шахтаря» у Донецьку та на «Донбас Арені».

Нагадаємо, 7 квітня 2026 року, на 81-му році життя відійшов у вічність легендарний футболіст і тренер Мірча Луческу.

У неділю, 29 березня 2026 року, Луческу втратив свідомість у таборі збірної Румунії. Разом зі штабом тренер розбирав програний Туреччині матч кваліфікації до Чемпіонату світу 2026 року.

Першу допомогу йому надали медики національної команди, а карета «швидкої» доправила фахівця до шпиталю.

Там Луческу перебував під наглядом лікарів. Минулої п'ятниці в тренера двічі зупинилося серце. Утім, персонал зумів реанімувати фахівця. У вихідні стан румуна погіршився. У неділю медики вирішили ввести Луческу в стан штучної коми.

Як повідомлялося, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
