АЗ – «Шахтар»: де дивитися вирішальну гру чвертьфіналу Ліги конференцій

Поєдинок АЗ – «Шахтар» пройде на AFAS Stadion в нідерландському Алкмаарі

У четвер, 16 квітня 2026 року, донецький «Шахтар» зіграє з нідерландським АЗ другий поєдинок 1/4 фіналу Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися гру АЗ – «Шахтар»

Поєдинок АЗ – «Шахтар» пройде на AFAS Stadion в нідерландському Алкмаарі. Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.

Гру АЗ – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Як пройшла перша гра між «Шахтарем» та АЗ

Перший тайм пройшов у доволі рівній боротьбі без великої кількості гострих моментів. Обидві команди діяли обережно, більше зосереджуючись на контролі м’яча та позиційних атаках, ніж на ризику. «Шахтар» виглядав трохи активнішим у володінні та намагався просувати м’яч через фланги, тоді як АЗ частіше відповідав своїми випадами та стандартами.

За статистикою невелика перевага була на боці донеччан: протокол показував 52% володіння м’ячем, чотири удари, з яких лише один прийшовся у ствір воріт. Суперники ж мали 48% володіння, п'ять ударів, але жодного влучання в площину. У підсумку забитих голів до перерви глядачі так і не побачили, і на табло був рахунок 0:0.

Другий тайм пройшов значно активніше й видовищніше, ніж перший. Після перерви команди почали частіше загрожувати воротам, але поступово ініціативу перехопив «Шахтар», який додав у швидкості та агресії в атаці. Спочатку гра залишалась рівною, з моментами від обох клубів, проте ближче до середини тайму донеччани почали суттєво тиснути.

Вирішальним став відрізок у заключні 20 хвилин. На 72-й хвилині Педріньйо відкрив рахунок ефектним дальнім ударом, після чого «Шахтар» дотиснув суперника завдяки реактивному дублю Аліссона, що фактично зняло всі питання щодо переможця. Хоч АЗ і намагався відповідати, реалізація нідерландців підвела. У підсумку українська команда здобула солідний запас і наблизилася до історичного півфіналу Ліги конференцій.

Ліга конференцій. 1/4 фіналу. Перший матч

«Шахтар» – АЗ 3:0 (0:0)