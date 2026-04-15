АЗ – «Шахтар»: де дивитися вирішальну гру чвертьфіналу Ліги конференцій

Артем Худолєєв
glavcom.ua
У четвер, 16 квітня 2026 року, донецький «Шахтар» зіграє з нідерландським АЗ другий поєдинок 1/4 фіналу Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися гру АЗ – «Шахтар»

Поєдинок АЗ – «Шахтар» пройде на AFAS Stadion в нідерландському Алкмаарі. Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.

Гру АЗ – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Як пройшла перша гра між «Шахтарем» та АЗ

Перший тайм пройшов у доволі рівній боротьбі без великої кількості гострих моментів. Обидві команди діяли обережно, більше зосереджуючись на контролі м’яча та позиційних атаках, ніж на ризику. «Шахтар» виглядав трохи активнішим у володінні та намагався просувати м’яч через фланги, тоді як АЗ частіше відповідав своїми випадами та стандартами.

За статистикою невелика перевага була на боці донеччан: протокол показував 52% володіння м’ячем, чотири удари, з яких лише один прийшовся у ствір воріт. Суперники ж мали 48% володіння, п'ять ударів, але жодного влучання в площину. У підсумку забитих голів до перерви глядачі так і не побачили, і на табло був рахунок 0:0.

Другий тайм пройшов значно активніше й видовищніше, ніж перший. Після перерви команди почали частіше загрожувати воротам, але поступово ініціативу перехопив «Шахтар», який додав у швидкості та агресії в атаці. Спочатку гра залишалась рівною, з моментами від обох клубів, проте ближче до середини тайму донеччани почали суттєво тиснути.

Вирішальним став відрізок у заключні 20 хвилин. На 72-й хвилині Педріньйо відкрив рахунок ефектним дальнім ударом, після чого «Шахтар» дотиснув суперника завдяки реактивному дублю Аліссона, що фактично зняло всі питання щодо переможця. Хоч АЗ і намагався відповідати, реалізація нідерландців підвела. У підсумку українська команда здобула солідний запас і наблизилася до історичного півфіналу Ліги конференцій.

Ліга конференцій. 1/4 фіналу. Перший матч

«Шахтар» – АЗ 3:0 (0:0)

  • Голи: Педріньйо (72), Аліссон (81, 83)
Читайте також

Браян Броббі став жертвою цькувань у соціальних мережах, що є вже традиційним явищем для англійського футболу
Футболіст «Сандерленда» став жертвою расизму після матчу Англійської Прем'єр-ліги
Вчора, 10:41
Родина Зінченків та їхній Великдень 2026
Як родина Зінченка відзначає Великдень: зворушливе відео
12 квiтня, 18:54
Крісло під Ерве Ренаром захиталося за лічені місяці до турніру
Черговий тренер учасника Чемпіонату світу 2026 опинився під ризиком звільнення
1 квiтня, 18:26
Італійська збірна не вирвалася з кола невдач
Очільник італійського футболу відреагував на сенсаційний невихід збірної на Чемпіонат світу
1 квiтня, 10:30
Іспанський гранд продовжить реконструкцію «Камп Ноу»
«Барселона» знову покине домашній стадіон: наближена газета розкрила терміни
29 березня, 15:08
«Інтер Маямі» після переходу Ліонеля Мессі став одним з найкращих клубів США
Мессі увійшов в історію світового спорту після рішення «Інтер Маямі»
27 березня, 23:31
Матчі збірної України у плейоф відбору на Чемпіонат світу покаже медіасервіс Megogo
Україна – Швеція: де та коли дивитися гру плейоф Чемпіонату світу з футболу
25 березня, 10:49
Ліонель Мессі не врятував команду від вильоту
«Інтер Маямі» з ювілеєм Мессі вилетів із Кубка чемпіонів через ретроправило
19 березня, 10:58
Секач з дитинства займався в академії «Локомотива», пізніше грав у складі молодіжної команди «Ростова»
Російський футболіст обвинувачується у насильстві над неповнолітньою: деталі інциденту
17 березня, 12:40

Новини

У Росії продовжують відбуватися антипутінські акції, ініційовані українськими ультрас
У Росії продовжують відбуватися антипутінські акції, ініційовані українськими ультрас
Тренерка коханки Путіна стала почесним членом Міжнародної федерації гімнастики
Тренерка коханки Путіна стала почесним членом Міжнародної федерації гімнастики
«Барселона» оновила віковий рекорд клубу в плейоф Ліги чемпіонів
«Барселона» оновила віковий рекорд клубу в плейоф Ліги чемпіонів
АЗ – «Шахтар»: де дивитися вирішальну гру чвертьфіналу Ліги конференцій
АЗ – «Шахтар»: де дивитися вирішальну гру чвертьфіналу Ліги конференцій
Британський снукерист відмовився від госпіталізації і завдяки цьому потрапив на Чемпіонат світу
Британський снукерист відмовився від госпіталізації і завдяки цьому потрапив на Чемпіонат світу
Розгнівані фанати зі зброєю увірвалися на базу французького клубу
Розгнівані фанати зі зброєю увірвалися на базу французького клубу

Новини

Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Вчора, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
13 квiтня, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
13 квiтня, 19:51

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
