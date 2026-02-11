«Реал» підтвердив примирення з УЄФА

Королівський клуб залагодив конфлікт із європейською спілкою у питанні нового турніру

Мадридський «Реал» перегорнув сторінку Суперліги та відновив взаємини з УЄФА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Після кількох місяців обговорень УЄФА, Асоціація європейських клубів і мадридський «Реал» оголошують, що вони досягнули принципової згоди заради європейського клубного футболу, що полягає у дотриманні принципу спортивних заслуг із акцентом на тривалу стійкість клубів і покращення якості обслуговування вболівальників завдяки використанню нових технологій», – ідеться в заяві.

Щойно сторони остаточно узгодять договір, вони владнають юридичні суперечки щодо Суперліги Європи. Проєкт турніру презентували навесні 2021 року. Тоді про створення заявили 12 елітних клубів Англії, Іспанії та Італії. Утім, спротив УЄФА, ФІФА та європейських урядів змусив більшість клубів покинути проєкт за лічені дні.

Королівський клуб нещодавно отримав неприємні новини з лазарету. Травма півзахисника Джуда Беллінгема виявилася серйознішою, ніж очікувалося раніше. Відновлення англійця може зайняти до двох місяців.

Раніше «Реал» отримав список вимог німецького фахівця Юргена Клоппа. Колишній керманич англійського «Ліверпуля» нібито став пріоритетним кандидатом на посаду головного тренера «вершкових». Німець прагне перерозподілити ігровий час між зірками мадридців.

Тим часом Родріго не зможе допомогти «вершковим» у протистоянні з лісабонською «Бенфікою». Нападник отримав дискваліфікацію. УЄФА покарала бразильця баном на два поєдинки через вилучення в останньому турі загального етапу.