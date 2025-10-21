Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Російські лижники та фристайлісти пропустять Олімпіаду

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Російські лижники та фристайлісти пропустять Олімпіаду
Російський лижник Большунов (ліворуч) брав участь у мітингу на підтримку війни

Рада FIS проголосувала за недопуск росіян і білорусів до кваліфікаційних змагань Олімпіади

Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на FIS.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Теги: фристайл лижний спорт спорт Олімпіада олімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яскраво виступили наші юніори
Українські боксери здобули сім нагород молодіжного турніру в Іспанії
Сьогодні, 16:21
Савицький у Мексиці здобув три перемоги
Савицький здобув бронзу на етапі гранпрі з дзюдо у Мексиці
Вчора, 13:04
Світлана Гомбоєва неодноразово відвідувала анексований Крим у 2022 та 2023 роках
ГУР опублікував нові дані про російських і білоруських спортсменів, які підтримують війну
Вчора, 11:07
34-річна Дігінс є чинною володаркою Кубка світу
Олімпійська чемпіонка зламала мізинець, вдарившись об кут дивана
19 жовтня, 12:40
Збірна України приїхала на європейську першість повною делегацією в 20 боксерів і боксерок
Українці здобули 12 нагород на молодіжному чемпіонаті Європи з боксу
10 жовтня, 16:51
У турнірі брали участь діти до 16 років з окупованих українських областей
У Криму пройшов турнір на честь ліквідованого окупанта, який був призером чемпіонату України
29 вересня, 16:55
Чи бойкотуватиме Україна Паралімпіаду? Відповідь міністра молоді та спорту Бідного
Чи бойкотуватиме Україна Паралімпіаду? Відповідь міністра молоді та спорту Бідного
27 вересня, 15:00
19 вересня стало відомо, що російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в зимових Олімпійських іграх в Мілані-2026
Уповноважений президента з санкцій розповів, як Україна бореться з поверненням росіян у великий спорт
23 вересня, 15:10
Перше золото чемпіонату світу Україні принесла змішана естафета 4 по 50 м вільним стилем
Україна здобула перше золото чемпіонату світу з паралімпійського плавання
23 вересня, 12:22

Новини

Російські лижники та фристайлісти пропустять Олімпіаду
Російські лижники та фристайлісти пропустять Олімпіаду
Визначилися найкращі гравці третього туру баскетбольної Суперліги
Визначилися найкращі гравці третього туру баскетбольної Суперліги
Росія зі скандалом увійшла до керівництва фондом ЮНЕСКО з боротьби з допінгом у спорті
Росія зі скандалом увійшла до керівництва фондом ЮНЕСКО з боротьби з допінгом у спорті
Американська армія стала офіційним спонсором Федерації лиж та сноуборду США
Американська армія стала офіційним спонсором Федерації лиж та сноуборду США
Тренер «Болоньї» потрапив до лікарні з пневмонією
Тренер «Болоньї» потрапив до лікарні з пневмонією
Сил спецоперацій і Федерації фрі-файту оголосили про співпрацю
Сил спецоперацій і Федерації фрі-файту оголосили про співпрацю

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua