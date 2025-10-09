Юна яхтсменка Мадоніч стала призеркою міжнародної регати у Литві

Головна Спорт Новини
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Мадоніч здобула дві нагороди у Литві
фото: Lietuvos vandens sporto asociacija

Мадоніч посіла друге місце серед дівчат до 16 років та фінішувала третьою у загальному заліку U-16 у класі «Оптиміст»

Юна українська яхтсменка Агнєшки Мадоніч – призерка міжнародної регати у Литві. Про це інформує «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

Під час перегонів змагалися представники та представниці різних класів. Успішною стала регата для Агнєшки Мадоніч.

Юна українка стала другою серед дівчат до 16 років та фінішувала третьою у загальному заліку U-16 у класі «Оптиміст».

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

