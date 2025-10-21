Головна Спорт Новини
Американська армія стала офіційним спонсором Федерації лиж та сноуборду США

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Американська армія стала офіційним спонсором Федерації лиж та сноуборду США
У рамках партнерства спортсмени носитимуть нашивки американської армії на верхньому одязі

Армія США буде спонсорувати спортсменів в олімпійському сезоні-2025/26.

Армія США стала офіційним партнером Федерації лиж та сноуборду США. Про це повідомляє «Главком».

У рамках партнерства спортсмени носитимуть нашивки американської армії на верхньому одязі.

Армія США буде спонсорувати спортсменів в олімпійському сезоні-2025/26.

«Багато американців можуть не усвідомлювати, що два їхніх улюблених зимових занять, катання на лижах та сноуборді, мають глибоке коріння в армії США», – сказав бригадний генерал Метью Браман, головний офіцер з маркетингу армії, який обіймав посаду заступника командувача 10-ї гірської дивізії з 2022 по 2024 рік.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

