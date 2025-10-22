Головна Спорт Новини
«Нехай нам кланяються». Лижниця з РФ влаштувала істерику через недопуск росіян до Олімпіади

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Чепалова: Не треба кланятися іноземцям, міжнародним федераціям, треба творити своє

Чепалова: Антиросійські настрої у світі не змінюються

Російська лижниця Юлія Чепалова, яка є триразовою олімпійською чемпіонкою (1998, 2002, 2006 роки) істерично відреагувала на недопуск лижників з РФ до Олімпіади. Про це повідомляє «Главком».

«Жодних позитивних очікувань і не могло бути перед засіданням ради FIS. На 90% зрозуміло, що російських лижників не повернуть зараз. На жаль, антиросійські настрої у світі не змінюються. І навіщо нам довго чекати чиїхось подачок? Потрібно провести свої Ігри, альтернативні Олімпіаді, присвоїти їм усередині країни статус вище за олімпійські. Потрібно підтримати наших спортсменів, котрі майже у всіх зимових видах не мають можливості поїхати на Олімпіаду. І втремо носа тим, хто не хоче бачити нас на світовій арені! Не треба кланятися іноземцям, міжнародним федераціям, треба творити своє. Нехай нам кланяються. Ми – Росія, держава, яка ніколи не схилить коліно», – заявила Чепалова.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

