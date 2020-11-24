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    Ліга чемпіонів: російський клуб пропустив на останній хвилині і став першим невдахою групового турніру

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    &laquo;Севілья&raquo; достроково вийшла в 1/8 фіналу - Ліга чемпіонів: російський клуб пропустив на останній хвилині і став першим невдахою групового турніру
    «Севілья» достроково вийшла в 1/8 фіналу
    Світлина - Soccerstand

    Разом із «Краснодаром» шанси на вихід у плей-оф турніру втратив французький «Ренн»

    У вівторок, 24 листопада, відновилися поєдинки групового турніру Ліги чемпіонів. Відкрили четвертий тур дві зустрічі групи Е. За їх підсумками у квартеті достроково визначилися обидва учасники 1/8 фіналу. Дві інших команди боротимуться за третє місце, яке дасть право навесні виступати в Лізі Європи.

    Драматичну розв’язку мала гра в Росії, в якій «Краснодар» пропустив від іспанської «Севільї» на п’ятій компенсованій хвилині і, поступившись, втратив навіть теоретичні шанси на плей-оф.

    «Краснодар» (РФ) – «Севілья» (Іспанія) – 1:2

    Голи: 0:1 – Іван Ракітіч (4). 1:1 – Масьєль Вандерсон (56). 1:2 – Мунір ель-Гаддаді (90+5)

    Інший матч закінчився з ідентичним результатом на користь гостей і мав такі ж наслідки. Причому «Челсі» вирвав» перемогу над «Ренном» теж у компенсований час.

    «Ренн» (Франція) – «Челсі» (Лондон, Англія) – 1:2

    Голи: 0:1 – Каллум Годсон-Одої (22). 1:1 – Серу Ґерассі (85). 1:2 – Олів’є Жиру (90+1)

    Таким чином, «Севілья» і «Челсі» з десятьма очками вийшли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів достроково. «Краснодар» і «Ренн», маючи по очку в активі, визначать учасника Ліги Європи в заключних двох турах.

    У ці хвилини відбувається ще шість поєдинків четвертого туру Ліги чемпіонів. Зокрема київське «Линамо» приймає на НСК «Олімпійський» «Барселону».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Челсі Іван Ракітіч Каллум Гадсон-Одої Олів'є Жиру ФК «Севілья» ФК «Ренн» Мунір Ель-Гаддаді Серу Ґерассі Масьєль Вандерсон
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